Santogal BMW admite que mais carros no mercado vão baixar preços em 2024

Este ano deverá trazer uma descida de preços no setor automóvel. Depois de um período marcado pela escassez de carros novos a chegarem ao mercado, a produção de veículos está a normalizar. O diretor geral da Santogal BMW, José Neto Rebelo, admite que o maior número de carros disponíveis vai obrigar à realização de mais campanhas de vendas, com preços promocionais.

“Houve uma falta de viaturas, nos últimos quatro anos, muito grande. Agora vai começar a haver mais disponibilidade e essa disponibilidade também vai obrigar a fazer mais campanhas e o cliente começar a ter condições boas”, admite José Neto Rebelo, em entrevista ao ECO. O diretor geral da Santogal BMW avança que, em 2024, vai haver “mais oportunidades para os clientes comprarem os carros mais baratos. Este é um ano em que os clientes vão comprar um carro outra vez com boas condições”.

Questionado sobre se a crise do Mar Vermelho poderá afetar a nova produção, Neto Rebelo refere que “há alguns indícios de problemas de transportes de sítios específicos, mas neste momento estamos a sentir a produção a regularizar”. “Hoje acreditamos que já temos os carros suficientes para os clientes que vamos ter para 2024. Não prevemos nenhum problema”, remata.

Os problemas sofridos pela indústria automóvel no pós-covid em termos de produção, com a indústria a ser forçada a parar por quebras nas cadeias de fornecimento, nomeadamente da China, originaram mudanças importantes e levaram as companhias a tomar medidas para reduzir a sua dependência de determinadas regiões.

“Aprendemos, tanto com a covid, como com a Guerra na Ucrânia, a não estar tão dependentes dos mesmos sítios e estamos mais fortes na Europa. Há algumas marcas que começaram a construir fábricas na Europa para terem menos dependência de outros países”, explica o mesmo responsável, apontando o exemplo da BMW, que tinha na Ucrânia a sua produção de cablagens e com a guerra foi confrontada com um problema que teve que resolver.

Com o novo ano a ser marcado por novos focos de instabilidade, desde logo questões geopolíticas e novas eleições, o diretor geral da Santogal BMW reconhece que “qualquer incerteza no consumidor provoca uma paragem”, com os potenciais compradores a atrasarem a decisão de compra.

Apesar da concessionária sentir que “o cliente particular está a retrair-se, as empresas continuam a comprar” e 2023 “foi o melhor ano de sempre” em termos de vendas para a Santogal BMW, que ao contrário da Santogal, que representa 30 marcas de carros, apenas vende veículos da marca alemã.

A Santogal vendeu, em 2023, 4.000 BMW, 800 Mini e 3.500 carros usados da marca alemã. De acordo com o diretor-geral da Santogal BMW, a concessionária aumentou em 30% as vendas, na venda de usados registaram um decréscimo de 5%, enquanto o serviço de oficinas registou um aumento de 18%. Para 2024, José Neto Rebelo prevê resultados em linha com os do ano passado.

Particulares sem incentivos para comprar elétricos

A venda de veículos elétricos tem vindo a aumentar, com os clientes a revelarem um maior interesse por estes carros mais ecológicos. Um quarto das vendas (25%) registadas no ano passado foi elétricos, com José Neto Rebelo a prever um aumento desta percentagem para 30%, este ano.

Ainda que a eletrificação dos veículos seja um dos temas mais relevantes da indústria atualmente, o diretor-geral da Santogal BMW admite que os elétricos são um veículo que “não serve para todos os clientes”.

Por outro lado, ao contrário das empresas que têm incentivos interessantes para comprar elétricos, para os particulares há “menos vantagens de comprar um elétrico”, com o responsável a pedir mais incentivos para os particulares que decidam trocar de um carro a combustível por um não poluente.

No que toca a outras medidas por parte do Estado, José Neto Rebelo aplaude o projeto de incentivo ao abate, o qual espera que não caia.

Investimento de 3,5 milhões no Seixal marca nova era

A Santogal BMW inaugurou no ano passado um stand futurista no Seixal, um projeto que implicou um investimento de 3,5 milhões de euros, e que, segundo José Neto Rebelo, marca um novo conceito, focado no cliente.

“O cliente quando vai comprar um carro, já sabe tudo sobre o carro”, explica, adiantando que a relação vendedor – cliente está a mudar, assim como o próprio stand tem que mudar. As tradicionais secretárias com computadores deram lugar a sofás e iPads, onde o vendedor e o cliente trocam impressões e dúvidas. “O cliente senta-se num sofá a beber um café”, refere.

Novo stand do Seixal tem na sua base um conceito mais futurista.

Além dos carros BMW e Mini, o stand futurista do Seixal vai ainda ter à venda as motos da marca alemã, naquilo que o diretor-geral da Santogal BMW, responsável por 30% das vendas do grupo em Portugal, classifica como um “showroom”. O stand inclui ainda um novo conceito de oficina, “muito virado para a eletrificação”.

A Santogal BMW conta, nos próximos 5 anos, fazer a transformação dos oito pontos de venda de veículos BMW que detém, à imagem do stand do Seixal. Sem quantificar o investimento envolvido nesta operação, José Neto Rebelo garante que será bastante inferior ao do Seixal, uma vez que este implicou a construção de um novo stand de raiz, enquanto nas restantes localizações será apenas feita uma mudança de conceito e de imagem.