Pelo menos 24 pessoas morreram no estado de São Paulo, no Brasil, devidos às fortes chuvas que atingiram o litoral norte daquele estado desde sábado, segundo a CNN Brasil. Há também 228 pessoas desalojadas e 338 desabrigadas, de acordo com a Defesa Civil, citada pela imprensa brasileira.

Entre as vítimas mortais estão uma criança de nove anos e um bebé de nove meses, em São Sebastião.

Uma criança de dois anos, que estava soterrada na região da Vila Sahy, na cidade de São Sebastião, uma das mais atingidas pelos temporais, foi resgatada e transportada para o hospital.

Os índices pluviométricos são dos maiores já registados no país numcurto período e em situação não decorrente de ciclone tropical. A chuva forte tem provocado cheias e dellizamentos de terras que afetaram várias casas. Algumas vias de acesso à região estão interditadas devido à queda de barreiras.

No início da noite deste domingo, o governador Tarcísio de Freitas decretou estado de calamidade pública para as cidades de Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga, todas no litoral norte de São Paulo.

A Proteção Civil do estado recomendou à população que evite deslocações até que a situação esteja normalizada.

A chuva também impactou o fornecimento de água. Segundo o governo do estado, algumas estações de tratamento foram afetadas pela enxurrada, que arrastou troncos, pedras e muita lama, e técnicos estão a tentar restabelecer o serviço. Camiões-cisterna estão disponíveis para hospitais e áreas mais afetadas. A recomendação é para que as pessoas economizem água.