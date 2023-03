Uma professora de 71 anos morreu esta segunda-feira após ser esfaqueada por um aluno na Escola Estadual Thomazia Moro, na zona oeste de São Paulo, no Brasil.

O autor do crime é um jovem de 13 anos, aluno do 8.º ano no estabelecimento. Para além da professora que morreu, o ataque fez outras cinco vítimas: dois alunos e outras três professoras.

“Nós temos quatro professoras e dois alunos vítimas; das quatro professoras, a Elizabeth lamentavelmente faleceu. Das três professoras, uma sofreu alguns golpes, mas encontra-se estável, e as outras duas [feridas] superficiais. Dos dois alunos, um [está] estável, já atendido, e um outro rapaz [está] em estado de choque”, afirmou Guilherme Derrite, secretário de Segurança de São Paulo, citado pela CNN Brasil.

O jovem foi detido pela Polícia Militar e a Polícia Civil local está já a investigar o caso.