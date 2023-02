Pelo menos 36 pessoas morreram e centenas foram obrigadas a abandonar as habitações devido às fortes chuvas que atingiram o estado brasileiro de São Paulo, de acordo com um novo balanço das autoridades locais. O anterior balanço apontava para 24 mortos.

Segundo as autoridades, o número de mortes pode aumentar.

De acordo com o governo do estado, citado pela CNN Brasil, 228 pessoas estão desalojadas. Há ainda várias pessoas presas debaixo dos escombros de casas destruídas pelo temporal e que foram registados aluimentos de terras.

O presidente brasileiro já anunciou que visitará esta segunda-feira a região de São Paulo.

“Amanhã [hoje] irei para São Paulo visitar a região e acompanhar os esforços de enfrentamento dessa tragédia”, escreveu na noite de domingo Lula da Silva, na sua conta oficial no Twitter, acrescentando que falou com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, com o governador de São Paulo e com o prefeito, após as fortes chuvas no litoral de São Paulo, em especial na cidade de São Sebastião.

O governo do estado de São Paulo, que decretou estado de calamidade nas cidades de São Sebastião, Ubatuba, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga, precisou, em comunicado, que 35 pessoas morreram na cidade de São Sebastião e uma menina de sete anos perdeu a vida na vizinha Ubatuba.

“As nossas equipas de resgate não estão a conseguir chegar a vários locais. É uma situação caótica”, disse Felipe Augusto, prefeito de São Sebastião.

Mais tarde, acrescentou que há dezenas de pessoas desaparecidas e que 50 casas desabaram na cidade devido aos deslizamentos de terra.

O responsável publicou nas redes sociais vários vídeos que mostram a destruição na sua cidade, incluindo um de um bebé a ser resgatado por moradores numa rua inundada.

De acordo com o governo do estado de São Paulo, a precipitação na região ultrapassou 600 milímetros num dia, um dos maiores valores já registados no Brasil num período tão curto.

Só em Bertioga, a precipitação atingiu os 687 milímetros num dia, segundo o governo do estado.

O governador Tarcísio de Freitas anunciou em comunicado que pediu apoio ao Exército, que enviou dois aviões e equipas de resgate para a região.

Imagens de televisão mostraram casas inundadas com apenas o telhado visível. Os moradores estão a usar pequenos barcos para transportar bens e pessoas para posições mais altas. Uma estrada que liga o Rio de Janeiro à cidade portuária de Santos foi bloqueada por deslizamentos de terra e inundações.

O litoral norte do estado de São Paulo é um destino frequente de carnaval para turistas ricos, que preferem ficar longe das grandes festas de rua nas grandes cidades.