A verdade suja sobre descalçar os sapatos à porta (e o métodos dos três baldes)

Os feriados e festas de fim de ano em casa estão na agenda de muita gente, e anfitriões conscientes dos germes enfrentam um dilema: devo exigir que os meus convidados tirem os sapatos à porta - ou se o convidado for um "viciado em sapatos" como Carrie Bradshaw?

Num episódio de 2003 da série de televisão "O Sexo e a Cidade", Carrie (desempenhada pela atriz Sarah Jessica Parker) é convidada a deixar os seus sapatos Manolo Blahnik de quase 500 euros à porta durante uma festa de bebé em Nova Iorque organizada pela sua amiga Kyra (Tatum O'Neal) e depressa descobre que eles foram roubados.

"Nem sequer dei uma volta completa à festa", lamenta Carrie mais tarde num almoço com as suas amigas. A icónica personagem da televisão foi obrigada a regressar a casa com o seu vestido de festa e os velhos ténis cinzentos emprestados pelo anfitrião.

"Para começar, por que raio tiraste os sapatos?", pergunta-lhe Samantha Jones (Kim Cattrall), amiga de Carrie. "Tivemos de o fazer!" explica Carrie. "Pelos filhos deles - aparentemente, arrastamos coisas nos nossos sapatos que deixam as crianças doentes".

Sarah Jessica Parker, no papel de Carrie Bradshaw, caminha para casa com ténis emprestados num episódio de agosto de 2003 de "O Sexo e a Cidade" que foi para o ar na HBO, que é propriedade da empresa-mãe da CNN. Os seus sapatos Manolo Blahnik foram roubados depois de a sua amiga ter pedido aos convidados que deixassem os sapatos na porta da frente. HBO/Coleção Everett

Embora o episódio, "O Direito de uma Mulher aos Sapatos", tenha sido concebido para discutir os dilemas enfrentados pelas pessoas solteiras num mundo centrado nas famílias com filhos, a questão subjacente - e o debate - em torno do calçado e da saúde mantém-se: há provas significativas de que andar sem sapatos impede a propagação de germes numa casa?

"Sem dúvida", afirma Gabriel Filippelli, professor catedrático do departamento de Ciências da Terra da Universidade de Indiana-Purdue University Indianapolis (nos EUA) e diretor executivo do Instituto de Resiliência Ambiental da Universidade de Indiana.

"Há estudos que analisam a parte de baixo dos sapatos e cerca de 99% dos sapatos testam positivo para material fecal". Gabriel Filippelli

"Podemos rastrear todo o tipo de bactérias, mas certamente algumas das que mais nos preocupam são as E. coli que causam cólicas abdominais graves, diarreia com sangue e vómitos", disse. "Há estudos que analisam a parte de baixo dos sapatos e cerca de 99% dos sapatos testam positivo para material fecal".

Metais pesados e muito mais

As bactérias não são, no entanto, o único perigo que acompanha o pó e a sujidade que rodeiam as casas, os jardins e os parques rurais e urbanos, explica Jill Litt, professora de estudos ambientais na Universidade do Colorado, em Boulder, que trabalha atualmente como investigadora principal no Instituto de Saúde Global de Barcelona, ou ISGlobal, em Espanha.

"Os estudos demonstraram que, nas zonas urbanas onde existem casas mais antigas, o chumbo contido no pó pode ser arrastado para dentro de casa através da superfície dos sapatos", afirmou. "Outros estudos demonstraram que os resíduos de pesticidas dos jardins podem ser transportados através do calçado".

Metais pesados como o chumbo, o cobre e o zinco impregnam os solos dos parques urbanos e das ruas devido a décadas de poluentes, enquanto os níveis de pesticidas podem ser elevados nas zonas agrícolas rurais, acrescenta Litt.

É muito provável que as casas construídas antes de 1978 contenham tinta à base de chumbo, que pode lascar, descascar e desintegrar-se em pó perigoso, dizem os especialistas. Não existe um nível seguro de chumbo em nenhuma idade, mas as crianças são especialmente vulneráveis aos efeitos tóxicos dos metais pesados e dos pesticidas devido ao seu pequeno tamanho e à proximidade dos contaminantes quando gatinham, rolam e brincam no chão da casa.

"Levar as mãos à boca é uma das principais formas de exposição das crianças a substâncias tóxicas e agentes de doenças infecciosas", afirma Litt, que também é líder do projeto "Reimaginar os ambientes para a ligação e o envolvimento: testar acções para a prescrição social em espaços naturais". Financiado pela União Europeia, o projeto visa combater a solidão através de espaços naturais.

Primeiro a esfregona molhada

Antes de pedir às pessoas que tirem os sapatos, certifique-se de que a casa está o menos poeirenta possível, recomendam os especialistas. Nunca aspire nem varra primeiro com uma vassoura, pois isso só irá agitar todas as toxinas, enviando-as para o ar. Em vez disso, use a esfregona húmida ou em spray. Por mais contra-intuitivo que possa ser juntar água à sujidade, é na verdade a melhor forma de remover as toxinas, afirma Litt.

O mesmo se aplica a qualquer superfície horizontal, afirma Filippelli, mas não use espanadores. "Faça uma limpeza mais regular das superfícies horizontais com um pano húmido - isto é, parapeitos de janelas, mesas, mesas de café, fundos de cadeiras, assentos de cadeiras e outros móveis, para além do chão."

Utilize o método dos "três baldes" se viver numa casa antiga com tinta com chumbo ou numa zona com elevados níveis de chumbo no exterior. Tenha um balde pronto com uma solução de limpeza para todos os fins, outro para enxaguar e um balde vazio.

"Algumas pessoas também utilizam uma solução de vinagre muito fraca na água de lavagem, o que funciona muito bem", disse Filippelli. "Existem alguns super esterilizadores no mercado, mas quando os produtos de limpeza são realmente bons a matar bactérias, normalmente não são muito bons para nós, seres humanos. Sempre que sentimos um cheiro muito forte de alguma coisa, temos de pensar duas vezes sobre o assunto".

Mergulhe a esfregona na solução de limpeza, esprema o excesso de água para o balde vazio e comece a esfregar, começando pelo ponto mais afastado da porta. Trabalhe em direção à porta, utilizando a água limpa para enxaguar à medida que avança. Deite a água na sanita quando parecer suja ou em cada nova divisão - não a deite fora.

"A maior concentração de germes encontra-se na entrada interior e os níveis diminuem à medida que se afasta desta área", afirmou Litt. "A alcatifa retém muito pó, pelo que seria uma coisa que eu removeria se tivesse preocupações com o pó e potenciais problemas de saúde."

As áreas alcatifadas devem ser aspiradas com um dispositivo que tenha um filtro de partículas de ar de alta eficiência, ou HEPA, e não aspiradores sem saco, e deitar fora o saco ou o filtro num caixote do lixo exterior quando terminar.

Honrar os pés frios

Tirar os sapatos à porta pode ser a melhor forma de limitar a entrada de germes e de poeiras potencialmente tóxicas, mas isso não significa que não deva pensar no conforto dos seus hóspedes, afirmou Filippelli. Fornecer chinelos laváveis ou meias antiderrapantes pode ser um gesto atencioso.

"Não gosto de andar com os pés descalços dentro de casa, por isso aqui está o meu truque. Tenho uns chinelos quentes mesmo à entrada da minha porta - muitas outras culturas também o fazem".

"Se formos a uma casa asiática, ou mesmo a uma casa do Médio Oriente, é frequente haver um pequeno compartimento no interior da porta com chinelos laváveis. É suposto tirar os sapatos, pegar nos chinelos e calçá-los".

Teria isso resolvido os problemas de Carrie com a remoção dos sapatos? Não, esses foram resolvidos quando ela pediu a Kyra para comprar uns Manolo novos como prenda para o casamento iminente de Carrie - com ela própria.

"Foi só isso que ela registou?" perguntou Kyra à vendedora, enquanto os seus filhos corriam pela elegante loja Manolo Blahnik na Madison Avenue.