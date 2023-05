A inteligência é o que mais o atrai? Talvez seja sapiossexual

Numa entrevista recente ao jornal Libération, a propósito do lançamento do seu primeiro livro, "La Souterraine", no início deste mês, a atriz francesa Sophie Marceau declarou ser "sapiossexual", pois, explica, sente-se "atraída pela inteligência".

A palavra sapiossexual tem origem na palavra latina para sabedoria, sapientia. E, justamente como descreveu a atriz, é uma atração sexual pela inteligência e cultura de outra pessoa. O psicólogo e membro da Sociedade Portuguesa da Sexologia Clínica Jorge Cardoso garante que não é um conceito novo: "A atração por contadores de histórias é a base da nossa conceção de amor romântico" e "contar e ouvir histórias é desde há séculos um jogo e estimulante sexual".

A sapiossexualidade é uma preferência ou apetência sexual para a sabedoria, não uma identidade ou orientação sexual, afirma Jorge Cardoso. E há quem defenda que é importante dar um nome às preferências sexuais, para ajudar as pessoas a perceberam melhor a sua sexualidade. A aplicação de encontros OKCupid, por exemplo, acrescentou em 2014 a sapiossexualidade como uma opção, ao lado de heterossexual, homossexual, assexual, bissexual, panssexual, demissexual, heteroflexível, homoflexível, queer ou com dúvidas.

É possível sentir atração sexual sem atração física ou emocional?

O psicólogo Jorge Cardoso acredita que sim: há pessoas que preferem e se sentem mais atraídos por uma mente estimulante.

"Não escolhemos a direção da nossa atração, é-nos natural, faz parte da nossa identidade e é o que sentimos. O ambiente, as referências e experiências passadas podem ter influência na valorização da sabedoria em detrimento de outras características como a relação emocional ou o aspeto físico", completa.

Na formulação "clássica" de uma relação, "o romance tem início com a atração física, julgar as aparências é mais rápido e óbvio", e "só quando procuramos conhecer alguém e estabelecemos comunicação é que percebemos se é inteligente e compatível, e aí a atração física pode ficar por terra", salienta o também perito em sexologia.

Mais inteligente = mais sexy?

Um estudo psicométrico sobre a atração, na Austrália, em 2018, concluiu que a maioria das pessoas se contentam "com um nível de inteligência suficiente", em vez de valorizar níveis de inteligência progressiva e linearmente maiores. A compatibilidade não é medida pelo QI de uma pessoa, apesar de, para os sapiossexuais, um alto quociente seja a característica mais valorizada.

Para a maioria das pessoas ouvidas neste estudo, as pessoas que têm QI muito elevados não são os parceiros mais atraentes. Características como a bondade, aparência física e estabilidade económica sobrepõe-se à inteligência.

Para aqueles que procuram um parceiro com um quociente intelectual alto e cultura geral, a aplicação de encontros Sapio, criada em 2017, estabelece ligações entre os utilizadores com pontuações similares num questionário de sabedoria e compatibilidade.

De bond girl a escritora, Sophie Marceau "não se conforma"

Sophie Marceau é uma cara conhecida do cinema francês desde 1980, por protagonizar o filme “La Boum”, mas também a nível internacional, pelas suas interpretações em “Braveheart”, ou como bond girl em “O Mundo não Chega”. Entretanto, realizou quatro filmes e estreou-se, no início de maio, como escritora, com o livro de poesia e contos intitulado "La Souterraine" (O Subterrâneo).

Aos 18 anos, começou uma relação amorosa com o realizador polaco Andrzej Żuławski, 26 anos mais velho do que a atriz, e teve depois outros relacionamentos com figuras públicas, como o produtor Jim Lemley, o ator Christopher Lambert e o chef Cyril Lagnac. Com 56 anos, disse ao jornal francês, acerca da sua vida amorosa: “Está tudo bem” e "sou sapiossexual" .