"Diz-me que a minha carapinha Te faz lembrar um coroa de rainha": Sara Tavares (1978-2023), uma playlist para guardar

Sara Tavares, que nasceu em Lisboa em 1978, deu-se a conhecer ainda adolescente nos anos 1990 no concurso televisivo de talentos “Chuva de Estrelas”, da SIC, a interpretar um tema de Whitney Houston. Pouco depois venceu o Festival RTP da Canção de 1994 com “Chamar a Música”, tema de Rosa Lobato de Faria e João Oliveira, e com o qual obteve o oitavo lugar no Festival Eurovisão da Canção por Portugal.

Mas quando se fala de Sara Tavares a primeira música que soa é "Eu sei...". Os versos da canção de 1999, inspirada no salmo 139 da Bíblia, escrita por Ani Fonseca e Sara Tavares, fazia parte do álbum "Mi Ma Bô".

Depois de ter lançado quatro álbuns, Sara Tavares tinha vindo a divulgar alguns temas novos ao fim de cinco anos de silêncio. O mais recente tema, intitulado “Kurtidu”, saiu em setembro passado pela Sony Music.



Morreu a cantora Sara Tavares