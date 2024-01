DGS confirma caso importado de sarampo na região Norte

“Não há nenhuma suspeita de contágio” do caso de sarampo, diz Pizarro

A Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou esta terça-feira a existência de um caso importado de sarampo num homem de 54 anos, não residente em Portugal e sem ligação aos dois casos registados recentemente na região de Lisboa.

De acordo com o comunicado da DGS, este novo caso foi detetado na região Norte do país, sendo que o homem não tem indicação de estar vacinado contra a doença.

“O caso foi confirmado laboratorialmente pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA). Este novo caso de sarampo não tem ligação epidemiológica conhecida com os casos anteriores”, pode ler-se na nota divulgada, que acrescenta que o indivíduo “está clinicamente bem e já não se encontra em período de infecciosidade”.

A evolução deste caso está a ser acompanhada pela DGS e pelas restantes autoridades de saúde, no âmbito do Programa Nacional da Eliminação do Sarampo, que assenta sobretudo na confirmação dos casos suspeitos e rastreio de contactos associados.

Além de explicar os métodos de vacinação, a autoridade de saúde nacional recomenda que se alguém esteve em contacto com um caso suspeito de sarampo, ou se tem sintomas, ligue para a linha de saúde 808242424.