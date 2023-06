Comissão Europeia anuncia verba de 1,23 mil milhões de euros para promover saúde mental

Ausência de baixa por doença e horários inflexíveis entre as condições de trabalho difíceis que podem afetar seriamente a saúde mental, revela um relatório

A Comissão Europeia anunciou esta quarta-feira uma verba de 1,23 mil milhões de euros para financiar a promoção da saúde mental na União Europeia (UE) em três princípios orientadores, prevenção, acesso a cuidados e reintegração.

A comunicação adotada esta quarta-feira pretende apoiar os Estados-membros na prevenção e intervenção precoce, acesso a cuidados de saúde mental e a tratamentos de elevada qualidade a preços acessíveis e na reintegração na sociedade após a recuperação.

Para tal, Bruxelas avança com um financiamento “proveniente de diferentes instrumentos financeiros no valor de 1,23 mil milhões de euros”, segundo um comunicado.

A comissária europeia para a Saúde, Stella Kyriakides, salientou, em conferência de imprensa, que a Comissão quer, concretamente, lançar uma iniciativa europeia para a prevenção da depressão e do suicídio, criar um código europeu para a saúde mental e reforçar a investigação sobre a saúde cerebral.

Ainda antes da pandemia de covid-19 e da invasão da Ucrânia pela Rússia, os problemas de saúde mental já afetavam uma em cada seis pessoas - cerca de 84 milhões - na UE, tendo-se agravado desde então.

“A saúde mental não é apenas sobre doença ou a ausência dela, mas é também sobre bem-estar e ter emoções positivas. É sobre nós, as nossas vidas, trabalho, relacionamentos, saúde física, contexto social e direitos humanos”, adiantou a comissária.

Segundo uma estimativa do executivo comunitário, os custos totais dos problemas de saúde mental — que incluem os sistemas de saúde e de segurança social, mas também a diminuição do emprego e da produtividade dos trabalhadores — ascendam a mais de 4% do Produto Interno Bruto nos países da UE, o que equivale a mais de 600 mil milhões de euros por ano.