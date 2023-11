Gritar com as crianças "pode ser tão prejudicial" para o desenvolvimento delas como os abusos sexuais ou físicos

Os adultos que gritam com as crianças podem estar a ser tão prejudiciais para o desenvolvimento delas como os abusos sexuais ou físicos, segundo um estudo

por Issy Ronald, CNN

Os pais, professores, treinadores e outros adultos que gritam, denigrem ou ameaçam verbalmente as crianças podem ser tão prejudiciais para o desenvolvimento delas como os abusos sexuais ou físicos, segundo um novo estudo.

O estudo, publicado na revista Child Abuse & Neglect, analisou 166 estudos anteriores para produzir uma análise detalhada da literatura existente sobre o tema.

Os maus-tratos a crianças estão atualmente classificados em quatro categorias - abuso físico, abuso sexual, abuso emocional (do qual o abuso verbal faz parte) e negligência - e este estudo pode informar estratégias de prevenção e tratamento.

Por isso, os autores apelaram a que se atribuísse ao abuso verbal na infância a sua própria categoria de maus-tratos para facilitar a prevenção.

Ao contrário de outras formas de abuso emocional - incluindo a indiferença, o tratamento silencioso e o testemunho de violência doméstica -, os investigadores classificaram o abuso verbal como mais "evidente" e afirmaram que "merece uma atenção especial".

Encomendado pela Words Matter - uma instituição de caridade britânica que tem como objetivo melhorar a saúde das crianças, acabando com o abuso verbal -, o estudo foi realizado por investigadores da Universidade de Wingate, na Carolina do Norte, e da University College London.

"O abuso verbal na infância precisa desesperadamente de ser reconhecido como um subtipo de abuso devido às consequências negativas ao longo da vida", afirma em comunicado Shanta Dube, professora, principal autora do estudo e diretora do programa de mestrado em Saúde Pública da Universidade de Wingate.

O estudo, que analisa o impacto dos gritos de adultos - como pais, professores e treinadores -, cita vários trabalhos que sugerem que os efeitos duradouros do abuso verbal na infância podem manifestar-se sob a forma de sofrimento mental, como depressão e raiva; sintomas de externalização, como cometer crimes, consumir substâncias ou cometer abusos; e resultados de saúde física, como o desenvolvimento de obesidade ou doença pulmonar.

Jessica Bondy, fundadora da Words Matter, sublinha a importância de compreender "a verdadeira escala e o impacto do abuso verbal na infância".

"Todos os adultos ficam sobrecarregados por vezes e dizem coisas sem intenção", afirma num comunicado. "Temos de trabalhar coletivamente para encontrar formas de reconhecer estas ações e acabar com o abuso verbal na infância por parte dos adultos para que as crianças possam prosperar."

Este último estudo descobriu que uma "mudança potencialmente significativa no abuso infantil pode estar a ocorrer", já que a prevalência de abuso emocional na infância aumentou enquanto o abuso físico e sexual diminuiu, de acordo com a Organização Mundial da Saúde em 2014 e quatro outros documentos citados no novo estudo.

Os investigadores apelaram também a uma "necessidade de consistência" na definição de abuso verbal na infância, para que a sua "prevalência e impacto possam ser adequadamente medidos e as intervenções desenvolvidas".

Os recursos disponíveis no site Words Matter incentivam os adultos a evitarem gritar, insultar, rebaixar ou chamar nomes quando falam com as crianças, bem como a pensarem antes de falar e a dedicarem tempo a reparar a relação com a criança depois de algo ofensivo ter sido dito.

Da mesma forma, a primeira regra para gritar é abster-se de criticar enquanto o faz, disse à CNN em 2019 Elizabeth Gershoff, professora de Desenvolvimento Humano e Ciências da Família na Universidade do Texas em Austin e investigadora sobre disciplina parental.

Considerar a idade das crianças também é importante, acrescentou ela. É provável que as crianças pequenas absorvam apenas a frustração e não a substância do grito, enquanto algumas crianças respondem de maneira diferente ao serem gritadas.