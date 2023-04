A Linha de Aconselhamento Psicológico do SNS 24 recebeu, em três anos, mais de 210 mil chamadas, 14 mil por parte de profissionais de saúde. Os dados foram revelados este sábado, dia em que se assinala o terceiro ano desde a criação deste serviço por parte dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e da Ordem dos Psicólogos.

Apesar de ter sido criada em plena pandemia, a linha mantém-se ativa e só nos primeiros meses deste ano a linha recebeu 17 mil chamadas, uma média de 200 atendimentos diários. Desde o ano passado há ainda a possibilidade de atendimento em inglês, tendo sido feitas 3.400 chamadas nessa língua.

“Na sua maior parte, as chamadas recebidas estão relacionadas com problemas e sintomatologia associados à ansiedade, ao agravamento de psicopatologia prévia, à gestão e adaptação em situações de crise”, lê-se no comunicado.

Nos casos “mais emergentes”, o psicólogo que atende a chamada encaminha a mesma para o INEM, já nos casos em que o psicólogo considera que “a situação não ficou resolvida com o aconselhamento psicológico”, a pessoa pode ser encaminhada para o serviço de Triagem, Aconselhamento e Encaminhamento do SNS 24.

Em 2022, por exemplo, o INEM reencaminhou para o Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC) 20.614 chamadas, em média são mais de 55 pedidos de ajuda por dia. Nos jovens a situação agrava-se: só até abril, o CAPIC recebeu quase 600 ligações de emergência relacionadas com crianças e jovens com menos de 20 anos.

A saúde mental tem sido tema de debate recorrente desde a pandemia, com lacunas ainda por resolver nesta matéria, como admitiu recentemente o ministro da Saúde Manuel Pizarro, que admitiu que Portugal precisa de mais psicólogos para abordar os problemas de saúde mental, mas frisou que o Governo está comprometido com esta necessidade, à qual alocou fundos do Plano Recuperação e Resiliência (PRR).

“É evidente para todos que perante uma maior consciência dos problemas da saúde mental precisamos de mais profissionais dessa área e os psicólogos estão na primeira linha dessa necessidade (…). Há um compromisso do Governo com financiamento garantido no PRR para alargamento das estruturas que tratam a saúde mental”, disse o governante.