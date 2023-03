As pessoas com níveis elevados de stress têm maior probabilidade de vir a sofrer um declínio cognitivo, revela um novo estudo, que afeta a memória, a capacidade de concentração e a de aprender coisas novas.

Sabe-se que o stress tem um impacto físico no corpo, aumentando o risco de AVC, diminuindo a resposta imunitária e muito mais. Pode também levar as pessoas a comportamentos pouco saudáveis, como fumar enpraticar pouca atividade física.

O estudo, publicado na JAMA Network Open, descobriu que os participantes com níveis elevados de stress eram mais propensos a apresentar fatores de risco cardiovascular descontrolados e características de um estilo de vida deficiente.

Mas mesmo depois de se adaptarem a muitos destes factores de risco físico, as pessoas com níveis elevados de stress tinham mais 37% de probabilidades de ter uma capacidade cognitiva fraca.

As pessoas que lutam com lapsos de memória podem ficar stressadas devido aos desafios que isso acarreta. Mas o novo estudo sugere que a ligação também se faz no sentido oposto, com sentimentos de stress a provocar efeitos nocivos na cognição, diz Ambar Kulshreshtha, professor associado de Medicina Preventiva e Epidemiologia na Universidade Emory e co-autor do estudo.

"O stress não só agrava a sua cognição atual, como também pode ter efeitos nocivos a longo prazo", diz.

A nova investigação baseia-se em dados de um estudo a longo prazo, financiado por fundos federais, que visava compreender as disparidades na saúde cerebral, especialmente entre os negros e aqueles que vivem na zona Sul dos Estados conhecida como a "faixa do AVC". Foi pedida uma autoavaliação do stress a milhares de participantes e avaliados com um inquérito padronizado da função cognitiva, com verificações regulares durante mais de uma década.

A relação entre o stress e a função cognitiva é um "círculo vicioso", sublinha Amy Arnsten, professora de neurociência da Escola de Medicina de Yale.

"Estes sinais de stress são libertados e prejudicam rapidamente as funções cognitivas superiores do córtex pré-frontal, que inclui coisas como a memória de trabalho", diz Amy Arnsten, que investigou a forma como o stress afeta o cérebro, mas não esteve envolvida neste novo estudo.

"Com o stress crónico, perde-se realmente matéria cinzenta no córtex pré-frontal, infelizmente exatamente nas regiões que estão envolvidas na inibição da resposta ao stress e nas áreas que lhe dão a perceção de que precisa de ajuda."

No novo estudo, a ligação entre o stress elevado e a capacidade cognitiva inferior foi semelhante tanto para os negros como para os brancos - mas os participantes negros relataram níveis mais elevados de stress em geral.

"Os indivíduos negros relatam uma maior exposição a fatores crónicos de stress, como a discriminação", escrevem os autores do estudo. "Esta descoberta sugere que níveis elevados de stress percecionado aumentam o risco de declínio cognitivo, independentemente da raça."

Estudos anteriores descobriram que os adultos negros têm cerca de 50% mais probabilidade de ter um AVC do que os adultos brancos, e os negros mais velhos têm cerca do dobro da probabilidade de ter Alzheimer ou outra demência.

Também se verificou que o stress aumenta de forma continuada com a idade, mas o estudo mostrou que a ligação entre o stress e a capacidade cognitiva era relativamente consistente em todas as idades. A idade dos participantes no estudo variou entre os 45 e os 98 anos na altura da sua última avaliação.

As hipóteses de desenvolver a doença de Alzheimer são maiores para aqueles com um historial familiar, mas este não é o único fator de risco.

Há cerca de uma dúzia de fatores que foram identificados como fatores de risco modificáveis, ou coisas que uma pessoa pode mudar para diminuir o seu risco de desenvolver demência.

O stress deve ser considerado um desses fatores, diz Ambar Kulshreshtha, e ele e os seus colegas investigadores apelaram à realização de rastreios regulares do stress em ambientes de cuidados primários - bem como intervenções direcionadas - para ajudar a minimizar esse risco.

"Para a demência, são escassos os tratamentos e são tão dispendiosos e não estão facilmente disponíveis. Portanto, a melhor forma de lidar com a demência é através da prevenção", diz Ambar Kulshreshtha.

"O stress é omnipresente. Mas existem ferramentas para ajudar a gerir o stress e a reduzi-lo".