As pessoas que praticam exercícios aeróbicos e de tonificação muscular de forma moderada a vigorosa (mais de 150 minutos por semana) reduzem o risco de morte por pneumonia ou gripe em 54% quando comparadas com quem tem um estilo de vida sedentário.

Por exercícios aeróbicos entendem-se aqueles que fazem o organismo necessitar de oxigénio para produzir energia, como acontece com atividades de resistência ou cardiorrespiratórias - saltar à corda, correr, saltar no trampolim ou fazer burpees ou aulas que têm por base o uso de step. Já os exercícios de tonificação muscular são os que trabalham vários músculos de forma isolada ou em simultâneo, como os agachamentos, a prancha, os lunges, o levantamento de barras ou alteres, entre outros.

As conclusões são de uma revisão científica publicada na revista Journal of Sport and Health Science, que indica ainda que quem pratica atividade física de intensidade moderada (até 150 minutos por semana) a vigorosa (mais de 150 minutos) vê diminuir o risco de mortalidade total por doenças infecciosas em 36% e 40%, respetivamente, incluindo-se aqui a covid-19 e a bronquite, por exemplo.

Para os autores do estudo, uma vez que também se provou que a prática de exercício físico está relacionada com uma menor incidência de infeções respiratórias agudas, “chegou a hora de os grupos de consenso científico reconhecerem o benefício relacionado à saúde que a atividade física moderada a vigorosa (AFMV) oferece ao reduzir o risco” de desenvolver e falecer à boleia de várias infeções agudas respiratórias, tal como anteriormente já ficou provado com o impacto que tem na redução da mortalidade por cancro, diabetes e doenças cardiovasculares. Para não falar nos benefícios já provados para a saúde mental.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, que traçou as diretrizes de recomendações de atividade física, o recomendado para crianças e jovens entre os cinco e os 17 anos, o ideal é praticar 60 minutos de atividade moderada a vigorosa por dia, com preferência para exercícios aeróbicos e treino de tonificação muscular pelo menos três vezes por semana.

Já os adultos entre os 18 e os 64 anos devem praticar entre 150 a 300 minutos por semana de atividade aeróbica moderada a intensa, sendo que pelo menos 75 minutos devem ser vigorosos. É ainda recomendado a prática de alongamentos três ou mais vezes por semana a quem tem mais de 65 anos.