Faça um ou dois minutos de exercício vigoroso por dia, previne cancro (é preciso ver o que diz este estudo)

Como o exercício físico pode reduzir o risco de cancro, de acordo com um novo estudo

por Madeline Holcombe, CNN

De acordo com um novo estudo, apenas um ou dois minutos de exercício vigoroso por dia podem reduzir o risco de cancro.

Esta atividade pode incluir andar a passo, subir escadas, fazer trabalhos domésticos extenuantes ou brincar com as crianças, segundo o Emmanuel Stamatakis, autor principal do estudo publicado na revista JAMA Oncology.

Este relatório baseou-se em dados de mais de 22.000 pessoas do UK Biobank, uma grande base de dados biomédicos e um recurso de investigação que acompanha os residentes a longo prazo.

Os participantes referiram que não praticavam regularmente exercício físico nos tempos livres e usavam acelerómetros para monitorizar a sua VILPA, ou seja, a atividade física intermitente vigorosa, segundo o estudo.

"Até há pouco tempo, sabíamos muito pouco sobre as actividades realizadas no dia a dia que atingiam uma intensidade vigorosa", afirma por correio eletrónico Emmanuel Stamatakis, que também é professor de atividade física, estilo de vida e saúde da população no Centro Charles Perkins e na Faculdade de Medicina e Saúde da Universidade de Sydney, na Austrália.

Os adultos que incorporaram cerca de quatro minutos e meio de atividade vigorosa em sessões curtas de um ou dois minutos apresentaram taxas de incidência de cancro mais de 30% inferiores, segundo o estudo.

Compreender o impacto na saúde da atividade vigorosa na vida quotidiana é importante porque, para muitos, pode ser mais fácil de gerir, afirma Dana Santas, colaboradora da CNN para a área do fitness e treinadora mente-corpo de atletas profissionais.

"A grande maioria dos adultos de meia-idade e idosos, mais de 70%-80% na maioria dos países, não pratica regularmente exercício físico nos tempos livres ou simplesmente nunca o faz", afirma Stamatakis.

Para as pessoas que fazem exercício regular nos tempos livres, não há necessidade de mudar para estes curtos períodos, acrescenta. Em vez disso, os resultados abrem mais opções.

"O princípio aqui é que o melhor regime de atividade física é aquele que cada pessoa consegue encaixar na sua rotina semanal ou diária", diz Stamatakis.

Porque é que funciona

Como se trata de um estudo observacional, os investigadores só podiam provar que pequenas explosões de atividade física estavam associadas a uma menor incidência de cancro, e não que o exercício causava diretamente menos cancro, refere Glenn Gaesser, professor de fisiologia do exercício na Faculdade de Soluções de Saúde da Universidade do Estado do Arizona. Gaesser não esteve envolvido na investigação.

No entanto, há indícios de que as duas coisas podem estar relacionadas.

"Ensaios anteriores em fase inicial mostraram que o VILPA leva a melhorias rápidas na aptidão cardiorrespiratória", diz Stamatakis num e-mail. "A aptidão cardiorrespiratória, por sua vez, está associada a uma menor resistência à insulina e à inflamação crónica, ambos factores de risco importantes para o cancro."

Estes exercícios de estilo de vida não se destinam a substituir um bom programa de exercício, mas existem benefícios para as pessoas que não gostam de fazer exercício.

Em primeiro lugar, o VILPA não requer o compromisso financeiro ou de tempo de usar ferramentas de exercício ou ir a uma instalação, diz Stamatakis.

"A investigação está a obter novos conhecimentos sobre o que é um perfil de movimento saudável. E não tem necessariamente de ser apenas passar uma hora todos os dias no ginásio", diz Keith Diaz, professor assistente de medicina comportamental no Centro Médico Irving da Universidade de Columbia, em Nova Iorque. Diaz não esteve envolvido na investigação.

Em segundo lugar, elimina a principal desculpa para não fazer exercício.

"Não ter tempo suficiente" é a razão mais frequentemente invocada para não fazer exercício. Mas quem é que está tão ocupado que não consegue dedicar 1-2 minutos ... durante o dia?" afirma Gaesser numa mensagem de correio eletrónico.

Onde encontrar esse minuto ou dois

Sabe-se que se está a fazer exercício vigoroso quando se fica sem fôlego ao ponto de não se querer manter uma conversa, diz Santas.

Isso pode significar correr no lugar ou fazer agachamentos, alpinistas ou lunges a pé, explica Santas.

Um curto período de tempo pode ser menos intimidante do que se inscrever numa aula de spinning de 30 minutos, mas Santas recomenda a acumulação de hábitos se estiver à procura de formas de incorporar o exercício de forma consistente na sua rotina.

Tente acrescentar um hábito de exercício àqueles que já tem na sua vida, diz.

Santas, por exemplo, faz cerca de 20 flexões enquanto espera que a água aqueça no duche e faz abdominais ou agachamentos enquanto lava os dentes.

"Muitos de nós têm escovas de dentes eléctricas que têm um temporizador de dois minutos", afirma. "Agora, estamos a fazer isso todos os dias, de preferência duas vezes por dia."

Este tipo de exercício é acessível mas também é mais suscetível de fazer com que se volte a fazer por causa da sensação emocional, acrescenta Santas.

"Apercebemo-nos da rapidez com que um minuto passa. Não é intimidante, é mais fácil e faz com que nos sintamos rapidamente mais saudáveis porque pensamos 'eu consigo fazê-lo'", diz. "Estamos a fazê-lo de forma consistente e isso deixa-nos orgulhosos de nós próprios."