A terapia celular, envolvendo células estaminais adultas da medula óssea, demonstrou reduzir o risco de ataque cardíaco e de AVC em pacientes com insuficiência cardíaca grave, mostra um novo estudo.

Uma única administração de células estaminais adultas diretamente num coração inflamado, através de um cateter, poderá resultar numa redução a longo prazo em 58% do risco de ataque cardíaco ou AVC entre pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, o que significa que têm um músculo cardíaco enfraquecido, sugere o estudo publicado no Journal of the American College of Cardiology.

O estudo é considerado o maior ensaio clínico de terapia celular até à data em doentes com insuficiência cardíaca, uma condição grave que ocorre quando o coração não consegue bombear sangue suficiente para satisfazer as necessidades do corpo.

"Seguimos estes doentes durante vários anos - três anos - e o que descobrimos foi que os seus corações ficaram mais fortes. Encontrámos uma redução muito significativa de ataques cardíacos e AVC, especialmente no paciente em que medimos no seu sangue uma maior inflamação", diz o autor principal do estudo, Emerson Perin, cardiologista e diretor do Texas Heart Institute em Houston.

"Esse efeito manifestou-se em toda a gente, mas, para o paciente que tinha a inflamação, foi ainda mais significativo", diz Emerson Perin. "E também há provas de que tivemos uma redução nas mortes cardiovasculares."

A terapia envolve a injecção de células precursoras mesenquimais no coração. Estas células estaminais específicas têm propriedades anti-inflamatórias que poderão melhorar os resultados em doentes com insuficiência cardíaca, uma vez que uma inflamação elevada é uma característica marcante da insuficiência cardíaca crónica.

Mais de 6 milhões de adultos nos Estados Unidos têm insuficiência cardíaca crónica e a maioria é tratada com medicamentos que abordam os sintomas da doença. Os pacientes incluídos no novo estudo estavam todos a tomar medicamentos para a insuficiência cardíaca, e a nova investigação sugere que a terapia celular pode ser benéfica quando usada em conjunto com medicamentos para a insuficiência cardíaca.

"Mantemos todos a andar e melhor com o medicamento. E agora temos um tratamento que aborda realmente a causa e atenua tudo. Portanto, esta linha de investigação tem realmente um grande futuro e posso ver que, com um ensaio de confirmação, este tipo de tratamento possa tornar-se comum", explica Emerson Perin.

"Podemos tratar a insuficiência cardíaca de forma diferente", diz. "Temos uma nova arma contra a insuficiência cardíaca e este estudo abre realmente a porta e o caminho para que possamos lá chegar".

"Demos um passe enorme"

O novo estudo - patrocinado pela empresa australiana de biotecnologia Mesoblast - incluiu 565 doentes com insuficiência cardíaca com um músculo cardíaco enfraquecido, com idades compreendidas entre os 18 e os 80 anos. Os pacientes foram rastreados entre 2014 e 2019 e escolhidos aleatoriamente para receber a terapia celular ou um procedimento placebo em 51 locais de estudo em toda a América do Norte.

Os pacientes que receberam a terapia celular receberam no coração cerca de 150 milhões de células estaminais através de um cateter. As células provinham da medula óssea de três dadores adultos jovens e saudáveis.

Os investigadores, do Texas Heart Institute e de outras instituições nos Estados Unidos, Canadá e Austrália, monitorizaram depois as situações relacionadas com o coração e as arritmias que ameaçavam a vida de cada paciente.

Em comparação com os pacientes que receberam um tratamento falso, aqueles tratados com a terapia com células estaminais mostraram um pequeno, mas estatisticamente significativo, fortalecimento do músculo da câmara de bombeamento esquerda do coração no espaço de um ano.

Os investigadores também descobriram que a terapia celular diminuiu o risco de ataque cardíaco ou AVC em geral em 58%.

"Este é um efeito a longo prazo, com uma duração média de 30 meses. É por isso que estamos tão entusiasmados com isto", diz Emerson Perin.

Entre os pacientes com elevada inflamação nos seus corpos, o risco reduzido combinado de ataque cardíaco ou AVC foi ainda maior, de 75%.

"Estas células influenciam diretamente a inflamação", diz Emerson Perin.

"Elas têm pequenos recetores para estas substâncias inflamatórias - algumas delas são chamadas interleucinas, e há outros tipos", disse ele. "Quando as colocamos num coração inflamado, ativa as células e as células vão, 'Uau, precisamos de responder. Esta casa está a arder. Precisamos de apagar o fogo'. E assim eles segregam vários anti-inflamatórios".

Emerson Perin injeta células estaminais no coração dos pacientes. Foto: The Texas Heart Institute

Os investigadores escreveram no seu estudo que as suas descobertas deveriam ser consideradas como "geradoras de hipóteses", na medida em que mostram que este conceito de terapia celular poderá funcionar, mas serão necessários ensaios clínicos para confirmar especificamente os efeitos destas células estaminais em ataques cardíacos, AVC e outras situações. Ainda não é claro durante quanto tempo os efeitos da terapia com células estaminais durarão, para além dos 30 meses, e se os pacientes necessitarão de mais injeções de células estaminais no futuro.

Globalmente, não houve grandes diferenças entre os acontecimentos adversos notificados entre os doentes que receberam a terapia celular em comparação com os do grupo de controlo, e os investigadores não registaram grandes preocupações de segurança.

"Demos um enorme passo para podermos aproveitar o verdadeiro poder das células estaminais adultas para tratar o coração", diz Emerson Perin. "Este ensaio é realmente um sinal de uma nova era".

Beneficiar pacientes com inflamação

Há mais de uma década que os cientistas estudam potenciais terapias com células estaminais para pacientes com insuficiência cardíaca - mas é necessária mais investigação para determinar se esta abordagem de tratamento poderia reduzir a quantidade de hospitalizações, situações que precisam de cuidados urgentes ou complicações entre pacientes com insuficiência cardíaca.

O novo estudo não concluiu isso, diz a cardiologista Nieca Goldberg, diretora médica da Atria New York City e professora na Grossman School of Medicine, da Universidade de Nova Iorque, que não estava envolvida no último estudo.

O que o novo estudo descobriu foi que "pode haver uma população de pessoas que podem beneficiar da terapia com células estaminais, particularmente pessoas com inflamação", argumenta Goldberg.

"É na verdade uma terapia interessante, uma coisa interessante a considerar, uma vez mais a investigação comprova o seu benefício. Porque na insuficiência cardíaca há múltiplas coisas a acontecer e, particularmente para a componente inflamatória, este pode ser um tratamento interessante", diz ela. "Pode ter algum papel nos doentes com insuficiência cardíaca com inflamação."

Os efeitos da terapia sobre os riscos de ataque cardíaco ou AVC "foram positivos", diz Brett Victor, cardiologista da Cardiology Consultants of Philadelphia, que não esteve envolvido no estudo, num e-mail.

"Especificamente, os pacientes que receberam a terapia com células estaminais tinham menos probabilidades de ter um ataque cardíaco ou AVC nos próximos 2,5 anos, sobretudo entre aqueles que se verificou terem um elevado grau de inflamação sistémica medido por um teste de laboratório", diz Victor no e-mail, acrescentando que isto representa a forma como a insuficiência cardíaca tem uma componente inflamatória significativa.

Esses "sinais positivos" serão provavelmente mais avaliados em estudos subsequentes, resume Victor.

"As terapias atuais para a insuficiência cardíaca, incluindo modificações no estilo de vida, uma lista crescente de excelentes medicamentos, e terapias com dispositivos continuarão a ser o padrão de tratamento a curto prazo", considera Victor. "Suspeito que este ensaio continuará a fazer avançar o campo no estudo da terapia cardíaca com células, uma vez que continuamos a procurar formas de não apenas tratar, mas de facto encontrar uma cura para esta doença."