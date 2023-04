Em pessoas com menos de 50 anos, as enxaquecas crónicas são a principal causa de incapacidade, de acordo com um estudo de 2018. Mas muitas pessoas que vivem com a doença podem ter dificuldade em reconhecer a sua gravidade e em obter os cuidados médicos de que necessitam para as suas enxaquecas, diz Kylie Petrarca, enfermeira e diretora na Associação de Distúrbios relacionados com as Enxaquecas.

"As pessoas não lhe dão o reconhecimento que merece", acrescentou ela.

Muitos médicos não sabem o suficiente sobre as nuances das enxaquecas, diz Frederick Godley, especialista em otorrinolaringologia e presidente da Associação de Distúrbios relacionados com as Enxaquecas.

Mas há profissionais que investigam e tratam das patologias causadas pelas enxaquecas. Num novo estudo publicado recentemente, na revista da Academia Americana de Neurologia, mostrou que tanto cefaleias como as enxaquecas têm uma ligação com os sistemas circadianos, o que significa que a hora do dia e os padrões de sono podem ter um grande impacto sobre essas patologias.

Compreender o que são as enxaquecas, porque as pode ter e o que pode fazer é uma ferramenta poderosa para se defender e obter o tratamento adequado, diz Petrarca.

O que são as enxaquecas?

O que costumava ser chamado de enxaqueca é agora chamado de crise de enxaqueca para melhor captar o quanto a patologia se estende para além da dor na cabeça, diz Petrarca.

As enxaquecas começam nas profundezas do cérebro, diz Stewart Tepper, um neurologista sediado na cidade do Líbano, no distrito norte-americano de New Hampshire. A patologia é mais vista como uma doença neurológica complexa que afeta muitas partes do sistema nervoso, diz Godley.

Para ser diagnosticado com uma enxaqueca, um paciente tem de ter pelo menos cinco crises durante a sua vida que duram entre quatro a 72 horas cada uma, quando não são tratadas. A patologia também tem de ter pelo menos dois destes quatro critérios: intensidade moderada a grave, dor palpitante, piorar com a atividade, e ocorrer num dos lados da cabeça, diz Tepper. Os ataques também devem ter pelo menos uma de duas características: náuseas e sensibilidade à luz ou ao som, acrescenta.

De onde vêm as enxaquecas?

É difícil dizer exatamente, mas há muitas provas que mostram que existem fatores genéticos e ambientais que levam as pessoas a ter enxaquecas, diz Petrarca.

As enxaquecas tendem a ser transmitidas pela família, mas podem ainda apresentar-se de forma diferente entre os vários membros da família, diz Godley.

Embora a genética seja uma das principais causas, algumas enxaquecas também podem ser causadas por lesões na cabeça, acrescenta. E as alterações hormonais, particularmente no estrogénio, podem realmente influenciar as crises de enxaqueca.

É importante notar, no entanto, que existe uma diferença entre o que faz com que alguém tenha tendência para ter enxaquecas e o que as desencadeia, diz Tepper.

Quais são os fatores desencadeantes?

Os fatores que podem desencadear uma enxaqueca são diferentes para todos, por isso Petrarca recomenda que se mantenha um diário quando se tem as crises, para que se possa identificar quais os fatores que podem estar correlacionados.

As pessoas normalmente começam a ter enxaquecas após a puberdade, mas podem aparecer em crianças mais novas sob formas como cólicas, enjoos e tonturas, diz Godley.

Para muitas mulheres, os ataques de enxaqueca acompanham as fases do ciclo menstrual uma vez que os níveis de estrogénio mudam, diz Petrarca. Mas também podem ser desencadeados por mudanças no clima, stress, distúrbios do sono, saltar refeições, desidratação e álcool, acrescenta ela.

Infelizmente, tanto o chocolate como o vinho podem ser um grande gatilho, diz Petrarca. Mas cada pessoa que sofre de enxaquecas terá os seus próprios gatilhos.

Quais são os sintomas?

Quando as pessoas pensam em enxaquecas, pensam muitas vezes em dores de cabeça. Mas muitas pessoas sentem muito mais sintomas do que esse.

Cerca de um terço das pessoas irá sentir uma aura que conduz à enxaqueca, que é "uma perturbação de perceção temporária que dura entre cinco minutos a uma hora", diz Petrarca.

Isso pode ser desde visão desfocada, ver manchas, dormência nas extremidades ou mudanças na fala, acrescenta.

A lista de possíveis sintomas que acompanham uma enxaqueca é vasta, mas inclui: tonturas, vertigens, nevoeiro cerebral, zumbido, alterações de humor, bocejo, dor no pescoço e desejos de comida, diz Petrarca.

"Acho que tirando a dor de cabeça, sabemos que há muitos, muitos outros sintomas que também estão relacionados com uma crise de enxaqueca", diz Petrarca.

E alguns dos sintomas, incluindo a exaustão, podem acontecer antes de uma enxaqueca, depois dela ou entre crises, acrescenta Tepper.

O que se pode fazer em relação a ela?

Há muitos medicamentos que pode avaliar com o seu médico para tratar as crises de enxaqueca ou evitar que estas aconteçam, mas é importante encontrar um médico que compreenda as patologias associadas a uma enxaqueca, diz Godley.

Uma vez que os profissionais médicos especializados no tratamento das enxaquecas são escassos, poderá ter de se bater por si e pela sua dor para obter um diagnóstico e um tratamento eficazes, diz Petrarca.

Quando receber os medicamentos, tenha-os prontos e tente tomá-los assim que começar a ter sintomas em vez de esperar até mais tarde, acrescenta ela.

"É muito difícil parar o processo uma vez iniciado", diz ela.

Mas a medicação não é a única forma de abordar os distúrbios causados por uma enxaqueca. Uma das primeiras coisas que uma pessoa pode fazer é mudar o seu estilo de vida, diz Petrarca.

A terapia cognitiva comportamental é muitas vezes útil para ajudar a gerir o stress que pode desencadear crises de enxaqueca, e tomar vitaminas e suplementos, tais como magnésio e riboflavina, pode ser eficaz na redução da frequência das enxaquecas, diz Petrarca.

Mas manter os cuidados básicos de saúde pode ser extremamente útil - ter um registo das suas enxaquecas, criar uma rotina de sono, fazer exercício regularmente, comer refeições equilibradas, gerir o stress e manter-se hidratado, diz Petrarca.