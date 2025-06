Cansaço, tensão alta, dores? Pode ser deficiência de vitamina D - que afinal é uma hormona

Apesar de ser um dos países com maior exposição solar da Europa, Portugal enfrenta uma verdadeira "epidemia" de deficiência de vitamina D, aponta Andreia Monteiro, especialista em medicina preventiva, em declarações à TVI.

Frequentemente confundida com uma simples vitamina, é na verdade "uma hormona", que é "fundamental para várias funções no nosso organismo" - sistema imunitário, saúde óssea - e é também “precursora para o funcionamento de todas as outras hormonas do nosso corpo”.

A vitamina D "é fundamental para a saúde cardiovascular e hormonal". Tem ainda um "papel importante na regulação do nosso sono" e fortalece o sistema imunitário.

Para além disso, "a deficiência de vitamina D é um gatilho para o início das doenças autoimunes", aponta Andreia Monteiro, frisando que a importância desta hormona vai muito além dos seus benefícios para a saúde óssea.

Sol não chega (e o protetor solar interfere)

Segundo a especialista, a crença de que o sol garante níveis adequados de vitamina D é errada. A maior parte da população trabalha em espaços fechados e, quando se expõe ao sol, fá-lo com protetor solar, que é essencial para prevenir o cancro da pele, mas que também bloqueia os raios UVB, responsáveis pela produção da vitamina D.

"Apenas entre as 10:00 e as 14:00 existe a radiação UVB, que é a que produz a vitamina D", explica Andreia Monteiro, no entanto, é precisamente "nessa altura que fugimos do sol".

Sinais de alerta

Tensão arterial alta, fadiga persistente, cansaço sem razão aparente, sensação de fraqueza, sudorese excessiva, maior propensão para gripes e constipações, dores musculares, dores nos ossos e/ou malformações ósseas ou até alterações de humor podem ser sintomas de falta de vitamina D. Mas uma análise sanguínea poderá confirmar esta carência.

Como obter vitamina D?

Além da exposição solar moderada (10/15 minutos por dia), a vitamina D pode ser obtida em pequenas quantidades através da alimentação - peixes gordos (como salmão, cavala ou sardinha), gema de ovo, fígado de vaca, cogumelos e alimentos fortificados (alguns cereais, leites e queijos incluem pequenas doses de vitamina D adicionada).

Por vezes, é necessário recorrer à suplementação, mas isso deverá ser feito sob supervisão médica, uma vez que o excesso de vitamina D também pode ser prejudicial - pode provocar hipercalcemia, hiperfosfatemia, anorexia, distúrbios renais e problemas gastrointestinais.