Toma café logo a seguir ao almoço ou jantar? Sai uma bica de informação: pode ter um efeito indesejado

Usar a airfryer é mais saudável? Pode causar cancro? Não frite com as suas dúvidas

A cerveja faz mesmo barriga? E o vinho é uma alternativa melhor? Não inche com as suas dúvidas

Sabe tão bem, não é? Aquele cafezinho a fechar a refeição, na esperança da energia adicional para aguentar mais umas horas no trabalho depois de almoço.

O hábito está mais do que enraizado em Portugal. Mas se é daqueles que se bate com níveis baixos de ferro no seu organismo, este artigo é para si.

Sabia que beber café ou chá preto depois de um prato de carne ou peixe diminui a absorção de ferro presente nestas proteínas? Pois, é verdade.

“Isto porque a cafeína presente no café ou a teína presente no chá preto vão diminuir a absorção de ferro. Interferem com a absorção de ferro proveniente da carne ou peixe, diminuindo-a”, explica Ana Rita Lemos, nutricionista no Hospital Lusíadas Lisboa.

“A cafeína, presente no café e refrigerantes, é um inibidor da absorção de ferro. Nesse sentido, o hábito de ingerir café após as refeições principais pode comprometer a absorção de ferro proveniente dos alimentos ingeridos”, completa Beatriz Vieira, nutricionista no Hospital Lusíadas Amadora.

Mas isso quer dizer que tenha de abandonar este hábito? Descanse, não é preciso. A hematologista Cristina João considera que “é o excesso de café e de chá, um excesso muito excesso, que pode condicionar a absorção do ferro”.

Se não tem problemas com este nutriente, siga com a sua vida. Se tem anemia, aí sim, pode ter de dedicar uma maior atenção à quantidade de café ou chá preto que ingere.

A hematologista lembra que quem tem anemia já “tem de se preocupar em ingerir uma quantidade de ferro adequada”, através da suplementação, o que ajuda depois a contrabalançar os potenciais efeitos do café a este nível.

Ana Rita Lopes aconselha mesmo a beber o café e o chá preto “uma a duas horas após” a refeição de carne ou peixe.

Mas Cristina João, hematologista na Fundação Champalimaud, descarta essa necessidade. A chave, diz, está mesmo no equilíbrio.