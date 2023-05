"Estacionei à porta da doutora”. Condutor irrompe de carro pelas urgências do Hospital de Cascais em protesto

“Estamos barricados". Ativistas do clima fecham portões do Liceu Camões a cadeado

Um condutor entrou com o veículo no interior do Hospital de Cascais e barricou-se após frustração crescente com o sistema de saúde. O homem fora diagnosticado com hemorróidas afirmou, num vídeo publicado nas redes sociais, que "perdeu a capacidade de evacuar normalmente" há dois anos e que o tratamento que estava a receber era "medieval".

Durante um direto no Facebook, o homem explica o porquê de ter tomado a decisão de invadir o Hospital no carro, demonstrando toda a sua frustração por ver a situação arrastar-se há mais dois anos e meio. "A minha confiança na classe médica, neste momento está a zero!(...) Eu estou louco! Isto não é normal!".

O homem manteve-se dentro do carro por alguns minutos e quando as autoridades o detiveram, não mostrou resistência.