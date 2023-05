Programa de acesso a bombas de insulina automáticas pode chegar a 15 mil pessoas

Crianças representam quase metade dos diabéticos em tratamento com bombas de insulina

O Governo vai avançar ainda este ano com um programa de acesso a bombas de insulina de nova geração no Serviço Nacional de Saúde (SNS), com o intuito de garantir a disponibilização destes aparelhos “a todos os potenciais beneficiários até 2026”.

Este programa resulta do trabalho desenvolvido por um “grupo de trabalho nomeado em novembro”, que estima que haja atualmente “15 mil pessoas com diabetes tipo 1 em Portugal” que podem beneficiar destes aparelhos, adianta o Ministério da Saúde, em comunicado divulgado esta quarta-feira.

“Os Sistemas de Administração Automática de Insulina (SAAI), mais conhecidos como bombas de insulina automáticas, garantem maior conforto e segurança na administração de insulina, favorecendo um maior controlo da glicemia e permitindo uma maior funcionalidade destas pessoas, pelo que esta resposta contribuirá para a melhoria da qualidade de vida de um grupo significativo de cidadãos”, aponta ainda a tutela liderada por Manuel Pizarro.

O despacho que cria este programa foi assinado pelo ministro da Saúde na terça-feira e determina que o programa vai funcionar sob a orientação da direção executiva do SNS, “com o envolvimento da Direção-Geral da Saúde (DGS) e demais organismos competentes, estabelecendo um prazo de 120 dias para a sua operacionalização”. Esta quinta-feira, a Assembleia da República vai discutir uma proposta de decreto-lei do Bloco de Esquerda sobre comparticipação de bombas de insulina automáticas em Portugal.