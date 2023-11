Ministério da Saúde cancela reunião com os sindicatos dos médicos

Médico no SNS há 44 anos escreveu carta ao primeiro-ministro, Costa reconhece "problemas" mas garante: está a acontecer uma "revolução" no SNS

O Ministério da Saúde cancelou a reunião que estava marcada para esta quarta-feira com os representantes dos sindicatos dos médicos. O encontro foi desmarcado esta noite, já depois de António Costa se ter reunido com todos os ministros do Governo em São Bento.

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, tinha assegurado esta tarde que as negociações com os sindicatos médicos iriam prosseguir, afirmando que ainda não tinha perdido a esperança de chegar a um acordo, no dia em que o primeiro-ministro anunciou a sua demissão. “O Governo continua fortemente apostado na possibilidade do entendimento”, disse Manuel Pizarro em reposta a questões levantadas por deputados na discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), na véspera de mais uma reunião negocial com o Sindicato Independente dos Médicos e com a Federação Nacional dos Médicos.

Na altura, Pizarro insistiu que o acordo com o conjunto de profissionais em geral, e com os médicos em particular, tem que "assentar num tripé". “Primeiro tem que melhorar a acessibilidade dos portugueses a cuidados de saúde, tem que garantir uma capacidade para organizar melhor o SNS, e terceiro, tem que valorizar os profissionais, neste caso os médicos, do ponto de vista das suas condições de trabalho e também das suas condições remuneratórias”, explicou.

A última reunião, no sábado, entre o Ministério da Saúde e os sindicatos dos médicos terminou sem acordo e as negociações deveriam ser retomadas na quarta-feira, com uma nova proposta da tutela em que os sindicatos esperavam ver refletidas aproximações do Governo.