O pepino ajuda mesmo nas olheiras? Seja diva e corte as suas dúvidas às rodelas

É uma cena clássica. A protagonista do filme, cansada ou caída em desgraça após uma noite de excessos, senta-se numa “chaise longue” e coloca uma rodela de pepino em cada olho. Mas será que as divas do grande ecrã têm razão? A técnica funciona em nós, meros mortais? Ficarão os nossos olhos menos inchados?

Pois, parece que sim. “O pepino tem um efeito benéfico no rejuvenescimento das pálpebras”, aponta Sofia Carvalho, cirurgiã plástica e estética da Clínica Lisbon Plastic Surgery.

E porquê? Porque este ingrediente tem uma alta concentração de água, o que ajuda na hidratação dos olhos, “melhorando o aspeto das olheiras”.

Mas vá, não pense que o pepino sozinho faz milagres. Não vai ficar com a cara perfeita de uma estrela de Hollywood depois de um bom bocado com as rodelas a descansar na cara.

“Não há evidências que o pepino tenha compostos extraordinários que outros alimentos não os tenham, no entanto, colocar pepino nos olhos proporciona um alívio do edema devido à sua frescura e também a algumas propriedades anti-inflamatórias”, aponta a nutricionista Magda Roma, da Clínica REDELAB Saúde.

(Getty Images)

A ajuda do frio

O pepino é “constituído por ácido cafeico, antioxidante com efeito calmante, combatendo o inchaço dos olhos, com a ajuda do frio do frigorífico. A presença de anti-inflamatórios, como a vitamina C, ajuda na melhoria da pigmentação e das olheiras escuras”, aponta Sofia Carvalho.

Mas, se arriscar colocar as rodelas de um pepino morno nos olhos, talvez o efeito não seja tão eficaz. É que o frio, dizem as especialistas, é uma parte importante da equação.

“Para não haver desperdício alimentar, existem outras técnicas, como máscaras de olhos e bolsas de gel que podem ser colocadas no frigorifico, que fazem um efeito semelhante ao do pepino”, de diminuição do edema devido à temperatura.

Por isso, já sabe: o pepino quer-se no frigorífico. Na cara, logo se vê. Tudo depende da sua faceta de diva… ou dos excessos.