O ritmo que salva vidas: de Taylor Swift à "Macarena", as músicas que podem reanimar um coração - TVI

O ritmo que salva vidas: de Taylor Swift à "Macarena", as músicas que podem reanimar um coração

  • TVI
  • Há 1h e 24min
Taylor Swift em Lisboa, no primeiro concerto (LUSA/Miguel A. Lopes)

Sabia que músicas como "Macarena" ou "The man" de Taylor Swift podem ajudar a salvar vidas em caso de paragem cardíaca?

Parece improvável, mas é verdade: dançar ao som de "Macarena", "Another One Bites the Dust" dos Queen ou "The Man" de Taylor Swift pode ensinar a salvar vidas. O segredo está no ritmo e estas e outras músicas têm o ideal para se fazer uma manobra de reanimação cardiopulmonar, uma técnica que triplica as hipóteses de sobrevivência numa paragem cardíaca, escreve a agência EFE.

A propósito do Dia Mundial da Reanimação Cardiopulmonar (RCP), que se assinala esta quinta-feira, a Sociedade Espanhola de Medicina Intensiva, Crítica e Unidade Coronárias (SEMICYUC) lançou um desafio original: incentivou a população a escolher uma música com o ritmo certo - entre 100 a 120 batidas por minuto - e a gravar pequenos vídeos a realizar compressões torácicas ao som da canção escolhida.

Entre as músicas que "salvam vidas" estão "Vogue" de Madonna, "Just Dance" de Lady Gaga, "Dancing Queen" dos Abba, "Wannabe" das Spice Girls, "Stayin' Alive" dos Bee Gees, "Hips don't Lie" de Shakira e a Marcha Imperial, que faz parte da banda sonora de "A Guerra das Estrelas". Mas a lista não se fica por aqui.

"Este desafio não é apenas um jogo: é uma forma divertida e eficaz de lembrar que aprender RCP salva vidas", aponta José Moya, que gere o Plano Nacional de RCP da SEMICYUC, em Espanha. 

Atuar rapidamente faz toda a diferença. Segundo a Sociedade Espanhola de Medicina de Urgências e Emergências (SEMES), todos os anos, entre três e quatro milhões de pessoas sofrem paragens cardíacas fora de uma unidade médica. As probabilidades de sobrevivência podem triplicar, se as manobras de reanimação forem feitas de imediato.

O primeiro passo é chamar os serviços de emergência, mas realizar as compressões torácicas até que chegue ajuda faz toda a diferença. "Cada minuto sem circulação reduz as hipóteses de sobrevivência entre 7e 10%", lê-se na EFE.

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

Filho mata a mãe no Barreiro e barrica-se em casa

Hoje às 08:27
1
01:37

Seduzia homens através de aplicações de encontros e depois matava-os por motivos fúteis: Brasil investiga assassina em série

Ontem às 21:04
2
01:56

Tinha 35 anos, era americano e tentou ajudar um amigo. Acabou morto à facada em Cascais

Ontem às 20:19
3
00:53

Mal, o cão de 82 quilos que ninguém consegue ignorar em Inglaterra (e nas redes sociais)

Hoje às 10:42
4

Taxista assume culpa em atropelamento mortal: “Tenho culpa. Tirei a vida a um jovem”

Hoje às 10:55
5

Homem tenta matar outro com x-ato durante discussão "acalorada". Foi detido pela PJ

Hoje às 11:57
6
05:41

Preço do pão volta a subir no próximo ano

Hoje às 09:35
7
06:22

Homicídio em Cascais: "Estes jovens estão perfeitamente identificáveis e fizeram aquilo pensando que não iria haver consequências"

Ontem às 23:56
8
06:18

Troque a manteiga pelo azeite e tenha atenção às entradas: o pão não tem de ser "o vilão" das dietas

Hoje às 09:33
9

Detido homem que agrediu magistrada do MP de Coimbra antes de diligência

Hoje às 11:26
10

PJ detém mulher suspeita de burlas em criptoativos no valor de 1,8 milhões

Hoje às 12:19
11

Recebeu uma mensagem a exigir a regularização imediata de um pagamento em atraso? O Banco de Portugal alerta: é burla

Ontem às 19:26
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Três suspeitos - fugiram, foram apanhados no mesmo dia, um fica em preventiva: homicídio de turista norte-americano em Cascais - ponto da situação

Há 43 min

O ritmo que salva vidas: de Taylor Swift à "Macarena", as músicas que podem reanimar um coração

Há 1h e 24min

Taxista assume culpa em atropelamento mortal: “Tenho culpa. Tirei a vida a um jovem”

Hoje às 10:55
00:53

Mal, o cão de 82 quilos que virou estrela nas redes sociais

Hoje às 10:42

Filho mata a mãe no Barreiro e barrica-se em casa

Hoje às 08:27
01:37

Seduzia homens através de aplicações de encontros e depois matava-os por motivos fúteis: Brasil investiga assassina em série

Ontem às 21:04
06:18

Troque a manteiga pelo azeite e tenha atenção às entradas: o pão não tem de ser "o vilão" das dietas

Hoje às 09:33

Duas pessoas assistidas por inalação de fumos em incêndio em apartamento em Lisboa

Hoje às 07:59
03:13

"Inteligência Artificial, queres ir comigo para a cama?": ChatGPT vai permitir conversas de teor sexual e erótico

Ontem às 22:32
06:46

Já imaginou ser casado com um bot ou um holograma? Há quem viva essa realidade

Ontem às 22:32