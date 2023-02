Antes de decidir começar a construir o seu galinheiro, os especialistas em saúde têm um aviso: cuidar de galinhas no quintal não é tão fácil como trazer para casa um gatinho novo e a criação de galinhas pode vir com um conjunto de riscos graves para a saúde, de acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA.

As galinhas podem espalhar bactérias

São necessárias precauções adicionais quando se manuseiam galinhas e os seus ovos.

"As aves de capoeira de quintal podem, especificamente, ter germes de salmonela no seu cocó e no seu corpo, mesmo quando têm um aspeto saudável e limpo", diz a Dra. Kathy Benedict, uma epidemiologista veterinária do CDC.

As bactérias podem viver no bico, penas ou pés da ave, bem como no seu trato digestivo, e podem espalhar-se pelas áreas em redor do lugar onde as aves vivem e às roupas, mãos ou sapatos de uma pessoa. Isto pode fazer as pessoas à sua volta ficarem doentes.

Só no último ano, registaram-se vários surtos de salmonela multiestatais. Galinheiros caseiros foram os responsáveis por pelo menos 1.200 pessoas que adoeceram com salmonela, diz Benedict.

Pelo menos 225 pessoas foram hospitalizadas e só em 2022 houve duas mortes relacionadas com aves de capoeira nos quintais das pessoas.

"Isto é o que tem acontecido nos últimos anos, foram relatados pelo menos mil casos por ano", diz Benedict. "Estimamos que haja muito mais casos que não são necessariamente relatados às autoridades de saúde pública."

As galinhas também podem expor as pessoas à bactéria campylobacter.

Nenhuma das duas bactérias costuma deixar a ave doente, mas ambas podem causar diarreia, febre e cólicas em humanos.

Benedict diz que as pessoas que têm sistemas imunitários enfraquecidos, incluindo pessoas com doenças como o cancro, diabetes, problemas renais ou hepáticos, bem como as crianças pequenas, precisam de tomar cuidados adicionais em volta das galinhas nos quintais, uma vez que podem desenvolver doenças mais graves se ficarem infetadas.

Passos para manter as pessoas seguras

Se decidirem ter as suas próprias galinhas, o CDC aconselha os pais a evitarem que os seus filhos com menos de 5 anos toquem nos animais. A interação com as crianças mais velhas deve ser supervisionada pelos pais. Os pintos podem ser engraçados, mas as crianças pequenas, especialmente, têm muito mais probabilidades de ficarem doentes com salmonela porque o seu sistema imunitário ainda está em desenvolvimento.

"Não beijar ou aconchegar as aves do quintal, não comer ou beber à volta delas", aconselha Benedict.

As aves de quintal e os utensílios utilizados no galinheiro devem permanecer no quintal e fora de casa para manter as bactérias confinadas ao local onde as aves vivem.

As pessoas devem também ter uns "sapatos de galinheiro" - que se usam exclusivamente quando se interage com as galinhas. Não se esqueça de os tirar antes de voltar do galinheiro, para não trazer as bactérias para o interior.

Lave sempre as mãos depois de tocar nas galinhas ou mantenha um desinfetante de mãos no exterior onde possa higienizar as mãos antes de entrar.

Precauções para o manuseamento dos ovos

Quanto à manipulação dos ovos das galinhas, as pessoas devem recolhê-los imediatamente e não os deixar parados no ninho, uma vez que podem ficar sujos ou partir-se. Os ovos rachados devem ser deitados fora, uma vez que uma racha pode facilitar a entrada de bactérias no interior.

Uma vez recolhidos os ovos, se houver sujidade, deve ser utilizada uma lixa fina, escova ou pano para limpar a sujidade. Não se devem lavar os ovos com água porque a água mais fria pode empurrar os germes para dentro dos ovos.

O CDC recomenda que as pessoas refrigerem os seus ovos para os manterem frescos. As temperaturas mais frias também retardam o crescimento dos germes.

Quando cozinhar os ovos, certifique-se de que a gema e a clara estão firmes para, mais uma vez, reduzir a exposição às bactérias.

"No CDC, queremos proteger a saúde das pessoas, mas também compreendemos que as pessoas queiram ter as suas galinhas. Nós gostamos desta ligação entre os animais e os humanos", diz Benedict. "Mas há uma forma segura de o fazer."