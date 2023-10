Costa aponta a má utilização das urgências hospitalares e faz apelo aos portugueses

O primeiro-ministro afirmou que um dos problemas do Serviço Nacional de Saúde (SNS) são os doentes que recorrem às urgências sem que seja necessário.

À saída de uma reunião com a direção-executiva do SNS, António Costa disse que esses casos são “a maioria” dos que se encontram nos hospitais.

“Não podemos estar a sobrecarregar um serviço com necessidades que não são necessárias de satisfazer aquele serviço, prejudicando, objetivamente, aqueles que precisam mesmo de ser atendidos nas urgências hospitalares”, sublinhou.

Por isso mesmo o primeiro-ministro deixou um conselho, com a anuência do diretor-executivo do SNS, Fernando Araújo. “Quem precisa de cuidados de saúde, aquilo que tem de fazer é ligar para a Linha Saúde 24”, referiu.

É lá que os utentes devem encontrar o referido encaminhamento, seja para um hospital, seja para uma ida a um centro de saúde ou até uma simples toma de um medicamento.

“Sempre que sentimos sintomas devemos ligar para a Linha Saúde 24”, acrescentou, sublinhando que esta recomendação, apesar de muitas vezes feita, tem sido poucas vezes seguida.