Três urgências de Ginecologia e Obstetrícia encerradas no sábado e duas no domingo - TVI

Três urgências de Ginecologia e Obstetrícia encerradas no sábado e duas no domingo

  • Agência Lusa
  • MP
  • Há 11 min
Doença (DR: Pexels/Anna Shvets)

No sábado prevê-se o o encerramento da urgência nos hospitais das Caldas da Rainha, de Setúbal e de Portimão. As duas últimas permanecerão fechadas no domingo

Três serviços de urgência de Ginecologia e Obstetrícia vão estar encerrados no sábado e dois no domingo, na região Centro e em Setúbal, segundo as escalas publicadas no Portal do SNS.

De acordo com os dados do Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS), consultados pela Lusa às 15:15 desta sexta-feira, no sábado estará encerrada a urgência desta especialidade nos hospitais das Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, de Setúbal e de Portimão, distrito de Faro.

No domingo, prevê-se o encerramento das urgências de Ginecologia e Obstetrícia dos hospitais de Setúbal e de Portimão. Nesse dia, também estará fechada a urgência básica do Hospital São Pedro Gonçalves Telmo, em Peniche.

As urgências de Obstetrícia e Ginecologia encontram-se condicionadas em vários pontos do país no sábado, funcionando apenas de forma referenciada pelo CODU/INEM.

No Hospital Santo André, da unidade local de saúde (ULS) da Região de Leiria, o serviço mantém-se condicionado 24 horas por dia, tal como no Hospital São Francisco Xavier, da ULS Lisboa Ocidental, e no Hospital de Vila Franca de Xira, da ULS Estuário do Tejo.

Já no Hospital Infante Dom Pedro, da ULS da Região de Aveiro, e no Hospital Distrital de Santarém, da ULS Lezíria, as urgências funcionam em regime condicionado entre as 00:00 e as 08:30.

As urgências pediátricas também apresentam vários condicionamentos.

No Hospital Beatriz Ângelo, da ULS Loures/Odivelas, o serviço funciona de forma referenciada pelo CODU/INEM entre as 00:00 e as 09:00, retomando o mesmo regime entre as 21:00 e as 24:00.

Por seu turno, no Hospital de Vila Franca de Xira, da ULS Estuário do Tejo, a urgência pediátrica permanece condicionada durante 24 horas.

No Hospital de Santa Maria Maior, da ULS Barcelos/Esposende, o atendimento pediátrico está condicionado entre as 00:00 e as 08:00, voltando a ficar limitado entre as 22:00 e as 24:00.

No domingo, no Hospital Santo André e nos hospitais São Francisco Xavier e Vila Franca de Xira, o regime condicionado vigora 24 horas por dia.

Por sua vez, no Hospital Infante Dom Pedro, da ULS da Região de Aveiro, a urgência de Ginecologia funciona de forma condicionada entre as 08:00 e as 24:00, enquanto a de Obstetrícia opera entre as 08:30 e as 24:00.

No Hospital Distrital de Santarém, da ULS Lezíria, a urgência de Obstetrícia está condicionada entre as 20:30 e as 24:00.

As urgências pediátricas apresentam vários períodos de funcionamento condicionado no mesmo dia.

No Hospital Beatriz Ângelo o serviço está condicionado entre as 00:00 e as 09:00, voltando a operar no mesmo regime das 21:00 às 24:00.

No Hospital de Vila Franca de Xira, a urgência pediátrica permanece condicionada durante 24 horas e no Hospital de Santa Maria Maior o atendimento pediátrico funciona de forma condicionada entre as 00:00 e as 08:00, retomando novamente esse regime entre as 22:00 e as 24:00.

As escalas disponibilizadas no portal do SNS indicam ainda que cerca de 126 serviços de urgência estarão abertos em todo o país durante o fim de semana, aos quais se juntam 32 urgências de Ginecologia e Obstetrícia a funcionar no âmbito do projeto piloto no sábado e 34 no domingo, implicando contacto prévio com a linha SNS 24.

As autoridades de saúde recomendam que, antes de recorrer a uma urgência, a população contacte a Linha SNS 24 (808 24 24 24) para obter orientação adequada.

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

Novo deslizamento de terra corta acesso da Ponte 25 de Abril para a A5 no sentido Lisboa-Cascais

Ontem às 17:19
1

O preço dos combustíveis vai mudar: quando e quanto

Hoje às 10:23
2

Uma psicóloga foi "notificada para devolver nove mil euros". Trabalhadores escolares obrigados a devolver salário e a descer de escalão

11 fev, 20:52
3

"Na marginal está tudo inundado". Ordenada evacuação de parte da baixa de Alcácer do Sal devido a subida do Sado

11 fev, 20:56
4

Para que serve um dique e porque é que se rompe?

Ontem às 18:45
5
02:24

É aqui que tudo se decide para Coimbra e as "expectativas são positivas"

Hoje às 12:21
6
01:30

Governo decide que quem deve 10€ (ou menos ou mais) ao Fisco não pode aceder aos apoios para o mau tempo

Hoje às 12:39
7
03:11

Acordaram e "até peixes e tudo" tinham a nadar à porta de casa - porque a rua transformou-se "em lago"

Há 3h e 49min
8
02:42

Com receio de uma cheia que pode ser centenária, Coimbra está assim

Hoje às 12:16
9
07:33

Proteção Civil: "Temos uma situação um pouco mais estável, mas o risco de evacuação da zona baixa de Coimbra mantém-se"

Hoje às 12:58
10

É oficial: pagamento do IUC passa a ser feito em data fixa

Hoje às 14:16
11
00:16

Autarca de Coimbra fez um convite ao primeiro-ministro que envolve morangos

Há 2h e 24min
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

05:32

"Este saco pode salvar vidas. Leva contigo, todos os dias": Cruz Vermelha lança kit de emergência para o mau tempo mas não só

Há 3h e 5min
01:30

Governo decide que quem deve 10€ (ou menos ou mais) ao Fisco não pode aceder aos apoios para o mau tempo

Hoje às 12:39

Esta notícia interessa também a quem está a usar geradores: o preço dos combustíveis vai mudar

Hoje às 10:23
01:47

A chuva vai, o vento fica, o sol vem - meteorologia, as previsões

Há 2h e 49min
03:34

A Força Aérea filmou de cima esta parte de Portugal - veja e encontre você um adjetivo apropriado

Hoje às 08:44
03:11

Acordaram e "até peixes e tudo" tinham a nadar à porta de casa - porque a rua transformou-se "em lago"

Há 3h e 49min

"O apoio de uma ponte nunca devia ser feito na zona do dique", "esquecemo-nos de implementar" medidas: por que motivo a A1 ruiu

Ontem às 16:41
02:01

Veja aqui: há "crateras profundas" no Passeio Marítimo de Algés (que foi encerrado por tempo indeterminado)

Hoje às 10:03
13:03

Miguel Sousa Tavares tem uma "excelente pergunta" para André Ventura

Ontem às 22:30

Atenção: é oficial, o pagamento do IUC passa a ser feito em data fixa

Hoje às 14:16

Maior porta-aviões dos EUA recebeu ordens para navegar para o Médio Oriente

Hoje às 06:50

Menor foi abusada pelo irmão e contou aos pais, que a ignoraram

Hoje às 09:16