Três urgências de Ginecologia e Obstetrícia encerradas no sábado e duas no domingo

Três serviços de urgência de Ginecologia e Obstetrícia vão estar encerrados no sábado e dois no domingo, na região Centro e em Setúbal, segundo as escalas publicadas no Portal do SNS.

De acordo com os dados do Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS), consultados pela Lusa às 15:15 desta sexta-feira, no sábado estará encerrada a urgência desta especialidade nos hospitais das Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, de Setúbal e de Portimão, distrito de Faro.

No domingo, prevê-se o encerramento das urgências de Ginecologia e Obstetrícia dos hospitais de Setúbal e de Portimão. Nesse dia, também estará fechada a urgência básica do Hospital São Pedro Gonçalves Telmo, em Peniche.

As urgências de Obstetrícia e Ginecologia encontram-se condicionadas em vários pontos do país no sábado, funcionando apenas de forma referenciada pelo CODU/INEM.

No Hospital Santo André, da unidade local de saúde (ULS) da Região de Leiria, o serviço mantém-se condicionado 24 horas por dia, tal como no Hospital São Francisco Xavier, da ULS Lisboa Ocidental, e no Hospital de Vila Franca de Xira, da ULS Estuário do Tejo.

Já no Hospital Infante Dom Pedro, da ULS da Região de Aveiro, e no Hospital Distrital de Santarém, da ULS Lezíria, as urgências funcionam em regime condicionado entre as 00:00 e as 08:30.

As urgências pediátricas também apresentam vários condicionamentos.

No Hospital Beatriz Ângelo, da ULS Loures/Odivelas, o serviço funciona de forma referenciada pelo CODU/INEM entre as 00:00 e as 09:00, retomando o mesmo regime entre as 21:00 e as 24:00.

Por seu turno, no Hospital de Vila Franca de Xira, da ULS Estuário do Tejo, a urgência pediátrica permanece condicionada durante 24 horas.

No Hospital de Santa Maria Maior, da ULS Barcelos/Esposende, o atendimento pediátrico está condicionado entre as 00:00 e as 08:00, voltando a ficar limitado entre as 22:00 e as 24:00.

No domingo, no Hospital Santo André e nos hospitais São Francisco Xavier e Vila Franca de Xira, o regime condicionado vigora 24 horas por dia.

Por sua vez, no Hospital Infante Dom Pedro, da ULS da Região de Aveiro, a urgência de Ginecologia funciona de forma condicionada entre as 08:00 e as 24:00, enquanto a de Obstetrícia opera entre as 08:30 e as 24:00.

No Hospital Distrital de Santarém, da ULS Lezíria, a urgência de Obstetrícia está condicionada entre as 20:30 e as 24:00.

As urgências pediátricas apresentam vários períodos de funcionamento condicionado no mesmo dia.

No Hospital Beatriz Ângelo o serviço está condicionado entre as 00:00 e as 09:00, voltando a operar no mesmo regime das 21:00 às 24:00.

No Hospital de Vila Franca de Xira, a urgência pediátrica permanece condicionada durante 24 horas e no Hospital de Santa Maria Maior o atendimento pediátrico funciona de forma condicionada entre as 00:00 e as 08:00, retomando novamente esse regime entre as 22:00 e as 24:00.

As escalas disponibilizadas no portal do SNS indicam ainda que cerca de 126 serviços de urgência estarão abertos em todo o país durante o fim de semana, aos quais se juntam 32 urgências de Ginecologia e Obstetrícia a funcionar no âmbito do projeto piloto no sábado e 34 no domingo, implicando contacto prévio com a linha SNS 24.

As autoridades de saúde recomendam que, antes de recorrer a uma urgência, a população contacte a Linha SNS 24 (808 24 24 24) para obter orientação adequada.