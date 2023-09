O que se sabe sobre o ataque ao quartel-general russo da Frota do Mar Negro em Sebastopol

As Forças Armadas Ucranianas lançaram, esta sexta-feira, um ataque com mísseis ao quartel-general da Frota do Mar Negro, confirmou o governador de Sebastopol, na Crimeia, através do Telegram.

"O inimigo lançou um ataque com mísseis contra a sede da frota", escreveu Mikhail Razvozhayev, acrescentando que um estilhaço caiu perto do Teatro Lunacharsky, o Teatro Dramático Russo de Sebastopol.

Segundo um jornalista da agência TASS, os destroços do ataque ficaram espalhados por várias centenas de metros, mas as infraestruturas civis próximas ao quartel-general não foram atingidas, nem civis que estivessem nas ruas. No entanto, várias ambulâncias foram enviadas para a zona do ataque, apesar de não haver informações sobre feridos.

Como consequência do ataque, um incêndio deflagrou no local. Imagens divulgadas nas redes sociais mostravam uma grande coluna do fumo sobre o quartel-general.

O governador da cidade anunciou ainda que o quarteirão onde se encontra o quartel foi isolado e os cidadãos foram aconselhados a não se aproximarem do centro da cidade, uma vez que as ruas se encontravam bloqueadas por causa do perigo de ataque. Pouco depois, o alerta foi levantado, mas as restrições mantiveram-se.

A missile struck the headquarters of the occupiers' Black Sea Fleet in #Sevastopol pic.twitter.com/Y4JyakyeAB — NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2023

Em comunicado, citado pelas agências russas, o Ministério da Defesa russo revelou que ao repelir o ataque de mísseis, os sistemas de defesa aérea abateram cinco mísseis e que um militar terá desaparecido no ataque. Inicialmente foi avançado que o militar tinha morrido, mas o Ministério corrigiu a informação posteriormente.

"Esta tarde, o regime de Kiev lançou um ataque com mísseis contra a cidade de Sebastopol. Ao repelir o ataque, cinco mísseis foram abatidos por sistemas de defesa aérea. Como resultado do ataque, o edifício histórico da sede do Mar Negro A frota foi danificada", diz a mensagem citada pelas agências russas.

Ucrânia confirma autoria do ataque

As Forças Armadas da Ucrânia, citadas pela Reuters, confirmaram a autoria do ataque à sede da Frota Russa do Mar Negro.

“No dia 22 de setembro, por volta das 12:00, as Forças Armadas da Ucrânia infligiram um ataque bem-sucedido ao Quartel-General do Comando da Frota Russa do Mar Negro, em Sebastopol, temporariamente ocupada”, lê-se na publicação da Stratcom no Telegram.

No último mês, a Ucrânia tem intensificado os ataques contra bases militares russas e outras instalações, incluindo defesas aéreas, na Crimeia.

Antes da autoria ser confirmada, vários oficiais ucranianos comentaram o ataque, entre os quais Oleksii Danilov, secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, que alertou que a Rússia tem duas opções para o futuro da sua frota: “A autoliquidação voluntária ou forçada”.

"A melhor e mais segura maneira de preservar a integridade da propriedade e do complexo económico" de Sebastopol e arredores “é o naufrágio voluntário”, acrescentou Danilov.

Também Mykola Oleshchuk, comandante da Força Aérea das Forças Armadas da Ucrânia, lembrou no Telegram as recentes advertências dos ucranianos sobre o aumento dos ataques às bases militares russas na Crimeia.

"Prometemos que 'continuaria...' Portanto, enquanto os ocupantes se recuperam em Melitopol e as sirenes de ataque aéreo ainda são ouvidas em Sebastopol, gostaria de agradecer mais uma vez aos pilotos da Força Aérea!", escreveu.

Sebastopol, sede do quartel-general da Frota Russa do Mar Negro, é uma das maiores cidades da península da Crimeia e foi ilegalmente anexada pelas forças de Moscovo em 2014.