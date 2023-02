O Presidente da República deu posse ao novo secretário de Estado da Agricultura, Gonçalo Caleia Rodrigues, numa breve cerimónia no Palácio de Belém, em Lisboa.

A cerimónia começou às 19:15, uma hora e meia de atraso relativamente ao que estava previsto, com a chegada à sala dos embaixadores do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e do primeiro-ministro, António Costa.

O atraso deveu-se a uma apresentação do Governo sobre o PRR, em que participaram António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa.

Nesta curta cerimónia de dois minutos, marcou presença a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes.

No final, Marcelo Rebelo de Sousa, Augusto Santos Silva e António Costa cumprimentaram o novo secretário de Estado e a ministra da Agricultura.

Nascido no Porto em 1981, Gonçalo Caleia Rodrigues é doutorado em Engenharia dos Biossistemas, pelo Instituto Superior de Agronomia, e tem uma pós-graduação em gestão, da Nova School of Business and Economics, de Lisboa.

O novo secretário de Estado foi vice-presidente do Instituto Superior de Agronomia, instituição onde foi professor auxiliar.

O cargo de secretário de Estado da Agricultura estava vago desde 5 de janeiro, quando Carla Alves se demitiu 25 horas após tomar posse.

Carla Alves justificou não dispor de “condições políticas e pessoais” para iniciar funções, depois de noticiado o arresto de contas bancárias conjuntas que tinha com o marido, ex-autarca de Vinhais.