Carlos Lopes Pires é o novo secretário de Estado da Defesa

O primeiro-ministro nomeou Carlos Lopes Pires como novo secretário de Estado da Defesa, uma nomeação que já foi aceite pelo Presidente da República.

"O Presidente da República aceitou a proposta do Primeiro Ministro de nomeação de Carlos Lopes Pires como novo Secretário de Estado da Defesa. A posse está prevista para amanhã, quinta-feira, 20 de julho, pelas 19:00 no Palácio de Belém", lê-se no site da presidência.

Na terça-feira, durante a CNN Town Hall no Porto, a ministra Helena Carreiras afirmou que estava quase a ter um substituto para Marco Capitão Ferreira. De recordar que o ex-secretário de Estado da Defesa Nacional se demitiu há mais de duas semanas, após ter sido constituído arguido por corrupção.

Carlos Lopes Pires, de 49 anos, é licenciado em Relações internacionais pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas da Universidade Técnica de Lisboa, e "Master of Science" em Estudos Europeus pela "London School of Economics".

De acordo com o curriculum disponibilizado pelo gabinete do primeiro-ministro, aquando da nomeação de Carlos Lopes Pinto para diretor do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED), o agora secretário de Estado da Defesa foi adjunto do gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros Luís Amado (no governo do PS liderado por José Sócrates), entre 2010 e 2011, e adjunto do gabinete do primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, entre 2011 e 2013.

Ainda durante o Governo de Passos Coelho, Carlos Lopes Pinto foi chefe de gabinete do secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Europeus, entre fevereiro e julho de 2013, e chefe de gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Machete, entre julho de 2013 e agosto de 2014.

Entre 2014 e 2019, Carlos Lopes Pinto esteve colocado na embaixada de Portugal em Paris.