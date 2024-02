Já foi a sede de um banco, agora são 24 apartamentos de luxo de milhões de euros

A primeira e antiga sede do BPI junto à Avenida da Boavista, no Porto, vai dar lugar a um novo empreendimento residencial de luxo na cidade. Promovido pela Quintela e Penalva | Knight Frank, o projeto ArtHouse Boavista vai contar com 24 apartamentos, com tipologias de T1 a T4 e preços que começam nos 470 mil euros e vão até 2,75 milhões de euros.

O novo projeto imobiliário vai nascer no Edifício Tenente Valadim, que em 1981 foi a primeira sucursal do BPI (Banco Português de Investimento). Este foi o primeiro banco privado a surgir depois do 25 de Abril em 1974 e contava com cerca de uma centena de entidades privadas portuguesas, que eram detentoras de 77,5% do capital social.

Em pleno coração da Boavista, no Porto, numa zona privilegiada da cidade, com todos os acessos rodoviários e com todo o tipo de comércio e serviços, indica a empresa em comunicado, o novo projeto irá contar com 24 apartamentos distribuídos por cinco pisos, com tipologias T1, T2, T2 Duplex, T3 e T4.

“Todos os apartamentos têm estacionamento e acesso a um conjunto de amenities exclusivas, serviço de concierge 24h, um elegante lounge, sala de vinhos, biblioteca, sala de cinema, ginásio, espaço de cowork e sala para crianças”, refere ainda.

O projeto, cuja arquitetura ficou a cargo da arquiteta Rosário Rodrigues, enquanto o design de interior ficou entregue a Carla Guilherme, tem preços de venda que variam entre os 470 mil euros e os 2.750 mil euros.