Greve de Inspetores do SEF no aeroporto de Lisboa com adesão superior a 90%

Ministro da Administração Interna diz que mudança no SEF permitirá “ao país corresponder às novas necessidades”

A greve dos inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) iniciada às 05:00 de hoje no aeroporto de Lisboa registou uma adesão total até às 07:00 e de 90% a partir dessa hora, segundo fonte sindical.

O presidente do Sindicato dos Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras (SIIFF), Renato Mendonça, disse à Lusa que “a sala das chegadas da zona internacional do aeroporto neste momento já está mais para lá de cheia”, com “3.000 a 4.000 pessoas” à espera, número que tem “tendência a aumentar” até às 10:00, hora em que termina o período de greve de hoje.

“Eventualmente pode significar algumas horas de espera para as pessoas. [Para] as que estão mais à frente, menos tempo, [para] as que estão a chegar em último e que chegarão até às 10:00 serão, efetivamente, algumas horas de espera. Mas esse é o constrangimento normal de uma situação destas”, afirmou.