SEF desmantela organização criminosa no Martim Moniz - "muitos utilizavam Portugal como porta de entrada na Europa"

Polícia Judiciária fica no imediato com 390 inspetores do SEF

No âmbito da operação "Tempo Certo", o SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras desmantelou esta quinta-feira, em Lisboa, uma organização criminosa que se dedicava ao auxílio à imigração ilegal e falsificação de documentos.

Participaram dez inspetores e foi apreendido "muito material informático e material documental".

Em comunicado, o SEF explica que os crimes eram praticados através de um "esquema fraudulento para emissão de autorizações de residência a cidadãos estrangeiros, maioritariamente nacionais do Bangladesh".

Acrescenta que o suspeito vendia vários documentos falsos, nomeadamente contratos de trabalho e atestados de residência, com inscrição na Segurança Social e nas Finanças para obtenção do NIF, recorrendo a uma empresa criada na Rua do Benformoso, na zona do Martim Moniz, em Lisboa.

Os ficheiros "eram depois carregados na plataforma SAPA/SEF para apresentação de Manifestação de Interesse, ao abrigo do art. 88º da Lei de Estrangeiros".

Ao que o SEF conseguiu apurar, os cidadãos estrangeiros adquiriam, em balcões de atendimento, um conjunto de documentos que comprovavam as relações laborais e residências fiscais, permitindo a autorização de residência portuguesa pelo valor de 500 euros.

"Abrindo-lhes, assim, a porta todo o espaço Schengen, objetivo último de parte significativa destes indivíduos que utilizava Portugal como porta de entrada na Europa", lê-se no comunicado.