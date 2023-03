O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras confirmou que um procurador e dois elementos da PJ se deslocaram, esta manhã, às instalações da Direção Regional do Norte do SEF, para falar com uma funcionária, que entretanto saiu das instalações do Porto com o magistrado.

Ao que a CNN Portugal conseguiu apurar, Manuela Niza Ribeiro está, esta quarta-feira, a ser ouvida por um procurador. Ainda estão em curso várias diligências, como buscas à casa da suspeita.

"O SEF desconhece as razões das referidas diligências, e esclarece que está disponível para colaborar com a justiça no que for necessário", refere a entidade, entretanto, em comunicado.

Recorde-se que Niza Ribeiro está a ser investigada pelo Ministério Público por ter suspeita de ter apoiado a compra da empresa de aviação OMNI por dois traficantes de droga, entretanto detidos.

Poderá ainda ser alvo de um novo processo disciplinar, por acumular funções que levantam graves suspeitas de corrupção, sem ter pedido autorização à direção do SEF.