SEF detém 13 estrangeiros por tráfico humano e identifica sete vítimas, duas menores

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve em Portugal, no âmbito de uma operação internacional, 13 cidadãos estrangeiros por tráfico de seres humanos e identificou sete vítimas desse crime, entre as quais duas vítimas menores de idade.

“Portugal, através do SEF, participou numa ação global contra o tráfico de pessoas para exploração sexual, mendicidade e criminalidade forçadas, entre os dias 08 e 15 de maio. A nível nacional, resultou da operação “Cadeia Global” a detenção de 13 cidadãos estrangeiros, seis dos quais identificados como traficantes, e a sinalização de sete vítimas de tráfico de seres humanos, duas delas menores de idade”, adiantou o SEF em comunicado.

De acordo com o comunicado do SEF, a operação em território nacional prolongou-se por oito dias, durante os quais “mais de 900 inspetores do SEF e militares da Guarda Nacional Republicana identificaram 24.881 pessoas, 648 veículos e 33 empresas por todo o país, incluindo fronteiras aéreas, marítimas e terminais de autocarros”.

A operação internacional foi liderada pela Áustria e coordenada pela Europol, Frontex e Interpol, envolvendo diversas autoridades, como polícias de fronteiras, serviços de imigração, serviços sociais e de proteção de menores, decorrendo simultaneamente em 46 países, dos quais 26 são Estados-membros da União Europeia e os restantes 20 são países terceiros.

Os objetivos da operação internacional passaram pela “deteção e desarticulação de grupos criminosos organizados” dedicados ao tráfico de seres humanos, nomeadamente de crianças, procurando identificar vítimas e desmantelar redes criminosas, com origem na América do Sul, Ásia, África, e, em território europeu, Balcãs Ocidentais e Ucrânia.