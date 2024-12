Prenda de Natal adiantada: português ganha meio milhão de euros no Euromilhões

O Natal chegou mais cedo para um apostador português, que conquistou o segundo prémio do Euromilhões no valor de mais de 550 mil euros, no sorteio desta terça-feira, dia 10 de dezembro.

O vencedor, que acertou em cinco números e uma estrela, garantiu o prémio mais alto atribuído neste sorteio, uma vez que não houve qualquer vencedor do primeiro prémio - a combinação vencedora foi composta pelos números 5, 24, 25, 29 e 47, e pelas estrelas 5 e 9.

Como é habitual, os prémios superiores a 5.000 euros estão sujeitos ao pagamento de imposto de selo à taxa de 20%. Assim, o apostador terá de descontar quase 111 mil euros, o que significa que o valor líquido será perto de 443.500 euros.

Com a ausência de vencedores do primeiro prémio, o próximo sorteio, que acontece na sexta-feira 13 de dezembro, terá um jackpot de 64 milhões de euros.