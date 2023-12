Subsídio de Natal, RSI, pensões, CSI (não confundir com a série de crime): estas são as datas de pagamento em dezembro - veja aqui

Das pensões ao Rendimento Social de Inserção (RSI), passando pelo Complemento Solidário para Idosos (CSI) e pelo subsídio de Natal, estas são as datas que deve apontar na agenda, caso beneficie dos apoios da Segurança Social (no caso do subsídio de Natal: a data referida em baixo é para a generalidade dos trabalhadores). O mês de dezembro já arrancou e com ele a instituição já disponibilizou as datas para os pagamentos dos respetivos apoios. O primeiro pagamento foi feito no início do mês. Os beneficiários do apoio à doença profissional receberam o subsídio logo no dia 1. Segue então o calendário de pagamentos:

1 de dezembro – Doença Profissional: pensões e subsídios



8 de dezembro – Complemento Solidário para Idosos (CSI)



8 de dezembro – Pensões



8 de dezembro – Prestação Social para a Inclusão



15 de dezembro – Primeiro pagamento para Desemprego, Doença, Parentalidade e Ação Social



15 de dezembro – Prestações Familiares



Até dia 15 de dezembro - Subsídio de Natal



21 de dezembro – Segundo pagamento para Desemprego, Doença, Parentalidade e Ação Social



21 de dezembro – Rendimento Social de Inserção (RSI)



21 de dezembro – Subsídio de Apoio ao Cuidador Informal

Todos os pagamentos do Estado vão ser realizados por transferência bancária ou vale de correio.