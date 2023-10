“Vigilância acrescida” no Liceu Francês após incidentes em França

O Liceu Francês Charles Lepierre, em Lisboa, está com “vigilância acrescida”, confirmou à CNN Portugal uma fonte da embaixada de França em Portugal. Um reforço dos cuidados que surge depois de vários incidentes em território francês, incluindo a morte de um professor numa escola de Arras, no norte do país.

O incidente aconteceu na última sexta-feira, 13 de outubro. O atacante, munido de uma arma branca, entrou na escola e matou um professor e feriu gravemente outras três pessoas, funcionários da escola. O atacante, um jovem de 20 anos, foi preso pela polícia.

A primeira-ministra, Élisabeth Borne, elevou o alerta antiterrorista a nível nacional ao mais alto nível. Cerca de 7.000 soldados foram mobilizados em toda a França.

De acordo com a embaixada francesa em Portugal, “o Liceu Francês está tranquilo e não se registou nada de extraordinário”. Ainda assim, dada a conjuntura internacional, adotou-se uma “vigilância acrescida, em coordenação com as autoridades portuguesas”.

Já depois do ataque na escola de Arras houve ameaça de bomba e incidentes de segurança em vários edifícios, nomeadamente o Palácio de Versalhes (evacuado após ameaça de bomba no sábado e esta terça-feira) e o Museu do Louvre.

Vários aeroportos de França foram também evacuados esta quarta-feira, igualmente após ameaças de bomba. As autoridades francesas estão a realizar várias operações de vigilância e de verificação em diversas estruturas.