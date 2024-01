Jovem de 17 anos morre "após embater contra vidro" na Escola Secundária de Seia

Uma jovem de 17 anos morreu esta quinta-feira "após embater contra um vidro" na Escola Secundária de Seia, apurou a CNN Portugal junto do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado às 13:48, chegando a ser acionado o helicóptero do INEM. A jovem foi transportada para o Hospital de Seia com ferimentos graves, tendo o óbito sido declarado na unidade hospitalar.

No local do incidente estiveram presentes 23 operacionais dos bombeiros de Seia, da Guarda Nacional Republicana e do INEM.