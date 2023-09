Semana Académica de Lisboa adiada para maio de 2024

A Semana Académica de Lisboa, que estava prevista decorrer até 30 de setembro, foi adiada para maio do próximo ano, devido à fraca “adesão”, informou a organização do evento.

“Na base desta decisão está a adesão do público verificada no último fim de semana e também a que estava prevista para os últimos dias do evento”, justifica a Associação Académica de Lisboa, numa nota publicada nas redes sociais.

O evento da Semana Académica de Lisboa teve início no dia 22, no Parque Tejo-Trancão, no concelho de Loures, e deveria prolongar-se até ao próximo sábado.

Na nota emitida esta tarde, a organização explica que os bilhetes diários adquiridos para os dias 28, 29 e 30 permanecerão válidos para as novas datas a anunciar.

“Os portadores de bilhetes diários que pretendam o reembolso poderão solicitar a sua devolução. Os passes gerais adquiridos permanecem válidos para as novas datas ou se pretenderem o reembolso, poderão solicitar a devolução proporcional aos restantes três dias de evento”, indica ainda a nota.

A agência Lusa está a tentar contactar, desde segunda-feira, a Associação Académica de Lisboa para obter um esclarecimento sobre alguns constrangimentos que se verificaram durante os primeiros dias do evento, nomeadamente o cancelamento de concertos, e para ter um comentário a este adiamento, mas não obteve resposta.

Também esta tarde a Câmara Municipal de Loures, uma das parceiras deste evento, divulgou uma nota a dar conta da decisão da Associação Académica de Lisboa de adiar o evento para maio de 2024.