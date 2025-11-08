Homem dado como desaparecido em Coimbra foi afinal sequestrado e agredido - TVI

Homem dado como desaparecido em Coimbra foi afinal sequestrado e agredido

Polícia Judiciária

Autores do crime ainda não foram identificados. A investigação passou para a alçada da PJ

As autoridades foram alertadas para o desaparecimento de um homem, proprietário de um estabelecimento em Coimbra, na manhã deste sábado. O alerta foi dado pelo filho da vítima, que comunicou à Polícia de Segurança Pública (PSP) o desaparecimento do pai.

Pouco tempo depois, comunicou às autoridades que o pai tinha regressado a casa, levando os polícias a deslocarem-se à residência para esclarecer a situação. No local, após contacto com a vítima, esta relatou ter sido alvo de um sequestro e agressões físicas perpetradas por três indivíduos.

Perante a gravidade dos factos, a Polícia Judiciária (PJ) foi de imediato informada e assumiu a investigação, tendo-se deslocado ao local para proceder às diligências necessárias.

A PSP de Coimbra continua a colaborar com a PJ na recolha de indícios que possam levar à identificação e detenção dos autores do crime.

