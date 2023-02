Uma jovem, de 27 anos, foi sequestrada pelos pais e pelo ex-sogro, durante 22 dias, em Linares, Andaluzia, Espanha. Os familiares da mulher queriam fazer um exorcismo para “expulsar-lhe o demónio do corpo”, depois desta se ter divorciado do marido.

No dia 23 de janeiro, as autoridades receberam a denúncia de um possível caso de violência doméstica. No local, foram recebidos por um casal de origem paquistanesa, que negou a existência de qualquer problema. No entanto, a vítima gritou, confirmando que algo de errado se passava naquela residência.

Ao entrar em casa, os polícias encontraram um homem a tentar calar a jovem, que estava muito nervosa e não parava de chorar. A vítima tinha marcas de agressões nos braços, cara e lábios, escreve o El País.

A jovem contou que chegara do Reino Unido há cerca de um mês, depois de se ter separado do marido, e que foi imediatamente fechada em casa. Os familiares não a deixavam comunicar com o exterior e apenas lhe davam comida – davam-lhe água, mel e açúcar, informaram fontes ligadas à investigação.

O ex-sogro deslocou-se a Linares para exorcizar a ex-mulher do filho e, assim, “expulsar o demónio do seu corpo”.

Perante os factos, os pais e o ex-sogro da jovem foram detidos e presentes a tribunal, acabando por ser libertados, mas formalmente acusados do crime cometido.