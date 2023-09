Prémio Mário Mesquita atribuído ao jornalista da CNN Portugal Sérgio Furtado

O enviado especial da CNN Portugal na Ucrânia Sérgio Furtado foi distinguido esta sexta-feira com o Prémio de Jornalismo Mário Mesquita, atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores (SPA).

Em comunicado, esta entidade, sublinha "coragem, rigor e um apurado sentido de comunicação" do jornalista, que é o enviado especial português há mais tempo em actividade contínua na Ucrânia.

Este prémio, que foi criado em honra do professor Mário Mesquita, antigo director do "Diário de Noticias" e do "Diário de Lisboa", será entregue quando Sérgio Furtado se encontrar em Portugal.

"Com a criação deste prémio, pretende a SPA valorizar e celebrar o trabalho de alguns dos melhores jornalistas portugueses. Sérgio Furtado, presente nas várias frentes da resistência ucraniana contra o inimigo russo, tem sido um repórter exemplar que merece os aplausos que lhe têm sido dirigidos", afirma a SPA em comunicado.