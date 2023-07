Mais de 300 operacionais e 10 meios aéreos combatem fogo na Serra do Montejunto

Mais de 300 operacionais e 10 meios aéreos estão a combater um incêndio na Serra do Montejunto, no concelho do Cadaval, esta quarta-feira disse à agência Lusa fonte do Sub-Comando de Operações de Socorro do Oeste.

A mesma fonte informou que o fogo deflagrou pelas 13:51 na localidade de Espinheira, na base da Serra de Montejunto, e está a consumir uma zona de eucaliptos e pinheiros.

O incêndio possui uma frente ativa que os bombeiros estão a tentar dominar, mas o vento está a dificultar o combate às chamas, adiantou a mesma fonte.

Pelas 16:10 estavam no local 10 meios aéreos, 346 operacionais e 95 veículos.

O fogo não ameaça casas, nem outros bens materiais.

Há uma semana, um outro incêndio consumiu 40 hectares de mato e eucalipto na Serra do Montejunto, na localidade do Cercal, e mobilizou cerca de duas centenas de bombeiros e sete meios aéreos.