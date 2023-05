Adolescente abre fogo em escola de Belgrado com a arma do pai. Há um morto e cinco feridos

Um adolescente de 14 anos abriu fogo ao início da manhã desta quarta-feira numa escola no centro de Belgrado, capital da Sérvia.

O tiroteio resultou em pelo menos um morto e cinco feridos. A vítima mortal é um dos seguranças da escola. Entre os feridos estão outros estudantes, um dos quais em estado grave, avança a agência de notícias estatal sérvia Tanjug, citada pela Reuters.

Segundo a AP, a polícia recebeu o alerta para o tiroteio pelas 8:40 da manhã (menos uma hora em Lisboa). Em comunicado, as autoridades revelam que o jovem já está sob custódia da polícia e que fez vários disparos com a arma do pai contra outros estudantes e os guardas da escola.