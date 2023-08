Durma uma sesta, faz bem; não durma uma sesta, não faz bem - o que diz um estudo e o que dizem outros estudos

As sestas diurnas podem ser boas para o cérebro - o que diz este estudo

por Jack Guy, CNN

De acordo com um novo estudo, dormir a sesta durante o dia pode ajudar a manter a saúde do cérebro à medida que envelhecemos. No entanto, estudos anteriores demonstraram que a sesta em excesso também pode ser prejudicial.

De acordo com investigadores da University College London (UCL) e da Universidade da República do Uruguai, a sesta habitual está associada a um maior volume cerebral total, o que está associado a um menor risco de demência e outras doenças.

Em média, a diferença no volume do cérebro entre os que dormem a sesta e os que não dormem a sesta era equivalente a 2,5 a 6,5 anos de envelhecimento, dizem estes investigadores.

"As nossas descobertas sugerem que, para algumas pessoas, as sestas diurnas curtas podem ser uma parte do puzzle que pode ajudar a preservar a saúde do cérebro à medida que envelhecemos", afirma a autora sénior Victoria Garfield, investigadora da UCL, num comunicado.

Apesar de o estudo ter sido "bem conduzido", as limitações incluem o facto de os hábitos de sesta terem sido autorrelatados, diz Tara Spires-Jones, presidente da British Neuroscience Association e vice-diretora do Centre for Discovery Brain Sciences da Universidade de Edimburgo, na Escócia, que não esteve envolvida no estudo.

Os resultados mostram "um pequeno mas significativo aumento do volume cerebral nas pessoas que têm uma assinatura genética associada à sesta diurna", diz ao Science Media Centre.

"Mesmo com essas limitações, este estudo é interessante porque acrescenta aos dados que indicam que o sono é importante para a saúde do cérebro", afirma.

Em resposta, a autora principal do estudo, Valentina Paz, investigadora da Universidade da República do Uruguai e da UCL, diz à CNN que concorda que "o trabalho tem algumas limitações", mas que estão "confiantes" no método utilizado no estudo.

Abordagem estatística

No estudo, publicado na revista Sleep Health, os investigadores usaram uma técnica chamada 'randomização mendeliana' para analisar amostras de DNA e exames cerebrais de 35.080 pessoas com idades entre 40 e 69 anos envolvidas no estudo UK Biobank, que acompanhou os residentes do Reino Unido de 2006 a 2010.

A aleatorização mendeliana é uma abordagem estatística que utiliza a genética para fornecer informações sobre a relação entre uma exposição e um resultado.

Os investigadores analisaram secções do código genético ligadas à probabilidade de as pessoas dormirem a sesta regularmente e compararam os resultados da saúde cerebral e da cognição entre as pessoas com os genes da sesta e as que não os têm.

"Ao analisar os genes definidos à nascença, a aleatorização mendeliana evita a confusão de fatores que ocorrem ao longo da vida e que podem influenciar as associações entre a sesta e os resultados em termos de saúde", afirma Valentina Paz no comunicado.

No entanto, esta técnica só pode mostrar uma associação entre a sesta e a saúde do cérebro e não a causa e o efeito. Além disso, os investigadores não dispunham de informação sobre a duração da sesta, que pode influenciar o facto de o sono ser útil ou prejudicial.

Valentina Paz diz à CNN que descobertas anteriores sugerem que "tirar uma soneca curta (5 a 15 minutos) no início da tarde pode beneficiar aqueles que precisam dela".

A sesta também pode ser prejudicial

Entretanto, estudos anteriores demonstraram que a sesta frequente ou a sesta regular por períodos prolongados durante o dia pode ser um sinal de demência precoce em adultos mais velhos.

Os idosos que dormiam a sesta pelo menos uma vez por dia ou mais de uma hora por dia tinham 40% mais probabilidades de desenvolver Alzheimer do que os que não dormiam a sesta diariamente ou dormiam a sesta menos de uma hora por dia, de acordo com um estudo publicado na revista Alzheimer's and Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, em março de 2022.

E em julho de 2022 um estudo concluiu que as pessoas que dormem a sesta com frequência têm mais hipóteses de desenvolver tensão arterial elevada e de sofrer um acidente vascular cerebral.

Os participantes no estudo que habitualmente dormiam a sesta durante o dia tinham 12% mais probabilidades de desenvolver pressão arterial elevada ao longo do tempo e 24% mais probabilidades de sofrerem um AVC em comparação com as pessoas que nunca dormiam a sesta.

"Isto pode dever-se ao facto de, embora a sesta em si não seja prejudicial, muitas pessoas que dormem a sesta podem fazê-lo devido a um sono deficiente à noite. A falta de sono durante a noite está associada a uma saúde mais precária e as sestas não são suficientes para compensar esse facto", afirmou o psicólogo clínico Michael Grandner numa declaração na altura. Grandner dirige a Clínica de Medicina Comportamental do Sono no Banner-University Medical Center em Tucson, Arizona, e não esteve envolvido no estudo.

A sesta excessiva pode ser um sinal de um distúrbio do sono subjacente, disse à CNN o especialista em sono Raj Dasgupta, professor associado de medicina clínica na Keck School of Medicine da University of Southern California, numa entrevista anterior.

"Os distúrbios do sono estão associados a um aumento das hormonas de regulação do stress e do peso, que podem conduzir à obesidade, à hipertensão arterial, à diabetes de tipo 2 - todos factores de risco de doença cardíaca", afirmou. "Acredito que a sesta é um sinal de alerta de um distúrbio do sono subjacente em certos indivíduos."