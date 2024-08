Homem de 65 anos encontrado morto em lar de idosos que tinha sido considerado ilegal há 10 dias

Queixas por violência doméstica à PSP aumentaram no primeiro semestre do ano. Existiram 460 detenções

Um homem de 65 anos foi este domingo encontrado morto por um funcionário de um lar de idosos em Setubal declarado ilegal apenas há dez dias. Segundo a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) apurou, não há indícios de crime e no local estava apenas um funcionário, responsável pelo turno da noite e que só deu conta do óbito durante a manhã do dia seguinte.

O homem estava deitado na cama e suspeita-se de que morreu sufocado pelo próprio vómito durante a noite de sábado, tendo o cadáver sido retirado do local na manhã de domingo pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) tomou conhecimento da ilegalidade do lar no passado dia 24 de julho, depois de uma das funcionárias se ter barricado no seu próprio carro em tom de ultimato à dona do estabelecimento, à qual terá emprestado 36 mil euros, valor que ainda não tinha sido saldado. A PSP foi chamada ao local e, na ausência da proprietária, questionou o marido da mesma se tinha os papéis referentes ao registo do lar, se este estava inscrito na Segurança Social e onde estavam os contratos de trabalho dos funcionários, ao que o homem terá confessado que o lar é ilegal.

O lar em causa, que contava com seis funcionários, cinco dos quais com contrato de trabalho alocado a outra empresa, e uma enfermeira que apenas visitava o espaço uma vez por semana, apresentava deficientes condições de higiene e segurança. Havia pessoas hospedadas no primeiro piso - incluindo pessoas com limitações de locomoção - e cada quarto tem dois ou três utentes, sendo que o espaço, sem ar condicionado, conta apenas com duas casas de banho. Na noite em que o homem de 65 anos morreu, o único funcionário a serviço tinha 14 utentes a seu cargo.

A situação de ilegalidade do lar foi notificada à Segurança Social de Setúbal - após ter sido acionada a Linha de Emergência Social. A diretora dos Serviços Sociais do distrito de Setúbal vai proceder ao envio de uma equipa para contactar os familiares dos idosos a fim de serem retirados do local. O expediente foi entretanto despachado para o Ministério Público do Tribunal Judicial de Setúbal.