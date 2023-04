Quatro pessoas morreram este domingo num tiroteio na zona da Bela Vista, no Bairro Azul. junto à Avenida Belo Horizonte, apurou a CNN Portugal. A informação foi confirmada por fonte do Comando da PSP, que revelou apenas que as autoridades foram alertadas pelas 8:00 deste domingo para a troca de tiros.

À chegada ao local, as autoridades verificaram que três pessoas estavam já cadáveres. Uma quarta pessoa, alegadamente o agressor, ter-se-á suicidado à chegada da polícia. Todas as vítimas são do sexo masculino e têm entre os 30 e os 60 anos.

A Polícia Judiciária está a investigar o ocorrido, tendo confirmado três homicídios e um suicídio. Não há, por agora, informação sobre as motivações do crime.

Os meios estão ainda no local.