Vitória FC encerra bingo e atira 28 pessoas para o desemprego

Os trabalhadores do bingo do Vitória Futebol Clube, em Setúbal, concentraram-se esta terça-feira em protesto à porta do estabelecimento, que não abriu as portas após o encerramento na passagem de ano. Em comunicado oficial, o Vitória FC justifica a decisão de encerrar definitivamente o bingo do clube com um prejuízo acumulado, entre 2022 e 2023, no total de 520 mil euros. “Os inúmeros jogos on-line, para além dos jogos instantâneos (vulgo raspadinha) e a difícil situação social, têm afetado drasticamente o funcionamento das salas de Bingo em Portugal (…) No caso do Bingo do Vitória, apesar das muitas dificuldades financeiras, procurou-se honrar sempre os seus compromissos, nomeadamente no pagamento atempado dos impostos", explica o comunicado.

De acordo com o clube sadino, os impostos estarão pagos mas por saldar estão o ordenado de dezembro e respetivo subsídio de natal aos 28 trabalhadores. “A nossa luta passa, primeiramente, por conseguir ver o dinheiro que nos devem e que nos faz falta e, isso, têm de nos pagar”, explicou à CNN Portugal uma funcionária que prefere permanecer no anonimato.

Para além das pagamentos por regularizar, os trabalhadores do bingo do VFC aguardam também as cartas para o desemprego já que, até agora, por escrito, dizem ter somente uma carta a oficializar o encerramento no último dia de 2023. Por seu turno, o clube garante em comunicado que irá cumprir com as exigências legais a que está obrigado.

No comunicado publicado há três dia, na página oficial de Facebook, o clube sadino lamenta o encerramento mas não esclarece, para já, quando irá regularizar a situação dos quase 30 trabalhadores. “Infelizmente, o Vitória vê-se forçado, após difícil decisão, principalmente pela parte humana, mas devidamente ponderada, pelos valores em causa, completamente incomportáveis e não sem profunda tristeza, a optar pelo encerramento, a título definitivo do Bingo, a partir do dia 01.01.2024”, pode ler-se na publicação.