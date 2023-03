A Polícia Nacional espanhola deteve quatro pessoas, dois homens e duas mulheres, de nacionalidade romena, depois de tentarem vender um recém-nascido no Hospital de Virgen del Rocío, em Sevilha. O grupo está acusado de tráfico pessoas, venda ilegal de crianças e falsificação de documentos.

O jornal El País noticia que à primeira vista, o esquema parecia um parto como tantos outros. Mas os documentos apresentados pela grávida pertenciam a outra pessoa.

Após a admissão da parturiente, os médicos detetaram algumas incongruências nos registos médicos. Isto porque não existia qualquer registo de consultas médicas ou exames durante a gravidez, mas existia uma inscrição para FIV, fertilização in vitro. A descoberta foi, então, partilhada com as autoridades e veio a confirmar-se que se tratava de uma barriga de aluguer, prática que é ilegal em Espanha.

Se o plano tivesse corrido como esperado, à saída do hospital a menor seria entregue a outro casal a troco de uma quantia não revelada e seguidamente registada como filha da compradora. Os quatro detidos são os dois casais envolvidos no caso.

A recém-nascida foi entregue às autoridades e continua sob cuidado dos serviços de proteção de crianças da região de Andaluzia.