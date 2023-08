Onde está o meu orgasmo?

Nota do Editor: Hope Ashby é uma psicoterapeuta especializada em terapia sexual e é professora assistente na Morehouse School of Medicine, nos EUA. Este artigo foi originalmente publicado na CNN em outubro de 2014.

Se me perguntarem quais foram os momentos mais significativos da história da medicina sexual, citarei dois: a criação da pílula contracetiva nos anos 60 e a introdução do Viagra em 1998.

Quando o Viagra chegou ao mercado, mudou a face da sexualidade dos homens, jovens e velhos, para sempre. Tirou a disfunção sexual de trás das portas fechadas e trouxe-a para o exterior.

No entanto, também evidenciou o facto de que a investigação sobre o funcionamento e o tratamento sexual das mulheres estava significativamente atrasada - apesar de os estudos indicarem que 43% das mulheres sofreram, ou estão a sofrer, de alguma forma de disfunção sexual.

Em 2004, a American Foundation of Urological Disorders identificou categorias de diagnóstico distintas para as queixas mais comuns da função sexual das mulheres: perturbação hipoativa do desejo sexual, perturbação da excitação sexual, perturbação do orgasmo e perturbações de dor, como a dispareunia e o vaginismo.

Eis o que deve saber sobre cada uma delas:

Perturbação hipoativa do desejo sexual

A perturbação hipoativa do desejo sexual é definida como a ausência de pensamentos ou sentimentos sexuais. Este é um dos problemas mais prevalentes observados em pacientes do sexo feminino. Para as mulheres, tal pode ser stressante e ter um impacto negativo nas suas relações.

As causas incluem o historial de traumas sexuais, a qualidade da relação atual da mulher (não estou assim tão interessada em ti...), desequilíbrio hormonal e depressão ou ansiedade.

Quando as pacientes me procuram por causa deste problema, normalmente pergunto-lhes se têm fantasias com atores, modelos ou até com o rapaz da piscina. Se a resposta for afirmativa, o mais provável é que se trate de um problema de relacionamento e não de um problema psicológico e/ou biológico. Para as mulheres, é difícil desligar da discussão que teve com o seu cônjuge no início do dia ou o facto de ele a irritar constantemente com algo de que não gosta.

Na maioria das vezes, a solução é a comunicação e passar tempo de qualidade juntos. Um encontro sexual é normalmente a minha receita. Experimente, pode ser que goste!

Perturbação da excitação sexual

A perturbação da excitação sexual é definida como a incapacidade de conseguir ter ou manter uma lubrificação adequada após estimulação suficiente. Muitas vezes, isto sobrepõe-se à perturbação do desejo sexual. Pode também depender da fase da vida em que a mulher se encontra.

A menopausa, por exemplo, que é caracterizada por uma perda significativa de estrogénio, pode ter um enorme impacto na atividade sexual da mulher. A perda de estrogénio pode levar à perda de lubrificação vaginal e causar atrofia vaginal, que pode ser dolorosa.

Para as mulheres que não estão na menopausa, a excitação sexual também pode ser causada por uma falta de fluxo sanguíneo para os lábios vaginais, fraca capacidade do parceiro, hormonas e outros fatores. O Viagra tem sido receitado a mulheres para ajudar a aumentar a excitação da vulva, mas não está aprovado pela FDA para utilização em mulheres.

A excitação e o desejo andam, por vezes, de mãos dadas. Os homens tendem a esquecer que as mulheres precisam de preliminares mais longos; são necessários cerca de 15 minutos ou mais para ficarem completamente excitadas.

Os preliminares para as mulheres não são apenas físicos, mas também mentais - começam muito antes de chegarem ao quarto. Por isso, comece os preliminares antes de ir para a cama. E-mails, mensagens de texto e até mesmo levar o lixo à rua podem ser muito úteis.

Perturbação do orgasmo

A perturbação do orgasmo é definida como a incapacidade de atingir o orgasmo. Para atingir o orgasmo, é necessário estar excitado, física e/ou mentalmente.

Para muitas mulheres, os orgasmos são difíceis de atingir porque não conseguem manter-se no momento: estão a pensar numa série de outras coisas que as distraem de sentir e estarem presentes.

Além disso, muitas mulheres não conhecem o seu corpo e/ou têm dificuldade em falar sobre o que as faz sentir bem. Como é que se pode defender uma melhoria se não se compreende o que se está a tentar melhorar?

Por vezes, melhorar o orgasmo pode ser tão simples como mudar de posição sexual. Mudar a mulher da posição de missionário para a posição de cima pode ajudá-la a aumentar a estimulação do clitóris, bem como a controlar a profundidade da penetração e a velocidade da impulsão.

Perturbações de dor

As perturbações da dor nas mulheres são comuns. A dada altura da vida de uma mulher, muitas sentirão dores nas relações sexuais.

A dispareunia é definida como uma dor genital persistente ou recorrente que ocorre antes, durante ou depois do ato sexual. O vaginismo é o espasmo involuntário dos músculos das paredes vaginais. Há uma série de causas para estes distúrbios de dor que incluem lubrificação insuficiente, traumas, cirurgias, irritação e fatores emocionais.

No início de 2014, o Osphena foi lançado no mercado e mudou a vida de algumas mulheres com distúrbios de dor causados pelos sintomas da menopausa. O vaginismo, por outro lado, é tratado através da utilização de dilatadores vaginais de tamanhos variáveis e crescentes, normalmente em conjunto com terapia.

Quando uma doente me vem falar sobre este assunto, quero sempre saber se usa látex, pois pode haver alergia, ou se está a usar lubrificante à base de água. Os lubrificantes à base de água tendem a secar mais rapidamente, necessitando de ser aplicados repetidamente. A secagem pode provocar pequenas lacerações vaginais devido à fricção. Os lubrificantes à base de silicone tendem a ser mais escorregadios e necessitam de menos reaplicações, o que muitas vezes significa menos lacerações.

Questões hormonais

Biologicamente, as mulheres e os homens são bastante diferentes na sua composição hormonal, mas partilhamos algumas das mesmas hormonas em quantidades diferentes. A testosterona e o estrogénio são as nossas principais hormonas e têm desempenhado um papel significativo na nossa resposta sexual.

A testosterona, quando está num nível baixo nos homens, pode levar a uma diminuição do desejo e a ereções menos firmes. As mulheres também precisam de testosterona para o desejo. A investigação demonstrou que as pílulas contracetivas tendem a ligar-se à testosterona livre no sangue das mulheres, deixando pouco para alimentar o desejo.

Tem-se falado muito sobre a prescrição de testosterona às mulheres para melhorar o funcionamento sexual. Apesar da controvérsia, até 2006 mais de 1,3 milhões de prescrições de testosterona foram feitas para mulheres. As mulheres estão claramente prontas para mudar o status quo e reclamar o seu direito a um bom sexo.

Basta começar por perguntar: “Onde está o meu orgasmo?”